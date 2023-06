Az, hogy az év minden napján érdemes fényvédőt használni, nem egyfajta átmeneti bőrápolási trend, sokkal inkább egészségügyi alapvetés, aminek a jelentőségét nem lehet eleget hangsúlyozni. Ezért is fontos tisztázni azokat a félreértéseket és fals információkat, amelyek egyeseket visszatarthatnak attól, hogy rendszeresen gondoskodjanak bőrük UV-védelméről.

A fényvédő termékek használata segít megelőzni a leégést, ami már csak azért is fontos, mert a napégés jelentősen megnöveli a kóros bőrelváltozások, és az akár halálos kimenetelű bőrbetegségek kialakulásának esélyét. Emellett – ez is sokak számára fontos szempont – a fényvédő a legjobb öregedésgátló kozmetikum, mely segít, hogy a bőrben lévő kollagén- és elasztinrostok bomlása lassúbb legyen, illetve hozzájárul a ráncok, pigmentfoltok kialakulásának megelőzéséhez is.

A manapság kapható fényvédők már széles spektrumú védelmet adnak, ami azt jelenti, hogy az UVA- és UVB-sugarak mellett az infravörös illetve kék fény káros hatásaitól is óvják a bőrt.

Kerüljük a napot!

Fontos tisztában lenni azzal, hogy önmagukban a fényvédő termékek használata nem elég, ha vigyázni akarunk a bőrünkre, különösen olyankor nem, amikor az UV-értékek kifejezetten magasak, tehát főleg tavasszal és nyáron. Szalmakalappal, baseball-sapkával,könnyű, lenge ruházattal, napszemüveggel is védjük a bőrünket ilyenkor, és 11-15 óra között mindenképpen kerüljük a direkt napfényt, ha tehetjük!

Tavasszal és nyáron ha a szabadban vagyunk, akkor két-három óránként kenjük újra a fényvédőt akkor is, ha árnyékba vonulunk, vagy felhős az idő, mivel árnyékban is le lehet égni, az UV-sugarak egy része pedig a felhőkön is áthatol.

A fényvédőzéstől nem lesz D-vitamin-hiányunk

Sokan tartanak attól, hogy ha minden nap fényvédőznek, akkor D-vitamin hiányuk lesz, de ez nem igaz. A bőrt érő UV-sugárzásnak valóban jelentős a szerepe a szervezet D-vitamin szintézisében, viszont gyakorlatilag képtelenség olyan gyakran illetve akkora mennyiségű fényvédőt felkenni, hogy az száz százalékban kiszűrje az UV-sugarakat és ezt tudományos kutatások is igazolják.

A fényvédőknek nem is ez a funkciója, hanem a káros hatások lehető legnagyobb mértékű csökkentése. Egyébként a D-vitamin orvosi rendelvényre szükség esetén táplálékkiegészítő formájában is bevihető a szervezetbe, tehát van biztonságos mód a pótlására.

A megbízható forrásból származó fényvédőkben nincsenek rákkeltő anyagok

Időről-időre terjednek olyan információk, melyek szerint a fényvédők káros, rákkeltő anyagokat tartalmaznak. Az Európai Unióban jelenleg igen szigorú szabályozás van érvényben arról, mit tartalmazhatnak a fényvédő termékek és mit nem. Természetesen ismerten rákkeltő anyag nem kerülhet a formulájukba.

Maga a szabályozás tudományos vizsgálatok eredményeinek figyelembe vételével jött létre, és a nanorészecskék használatára is vonatkozik, ezért amiatt sem kell aggódnunk, hogy ezek káros mennyiségben kerülnének a véráramba. Jelenleg nem ismert olyan egészségkárosító hatás, amelyet a mindennapos fényvédőhasználat okozna, ugyanakkor a jó minőségű, megbízható gyártótól származó termékekben számos olyan ápoló összetevő és antioxidáns van, amelyek még jótékonyan is hatnak a bőrre.

A növényi olajok nem valók fényvédelemre

Kerüljük a különféle illóolajok, növényi olajok (például a kókuszolaj) fényvédőként való alkalmazását! Tény, hogy egyes növényi olajoknak van kimutatható fényvédő hatásuk, de csupán olyan alacsony faktorszámban, hogy az közelről sem adja meg a szükséges védelmet. Bizonyos olajok ráadásul olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek kifejezetten fényérzékennyé teszik a bőrt és akár súlyos napégést is előidézhetnek.

A fényvédőket ne higítsuk semmivel, és ne keverjük össze a testápolónkkal, arckrémünkkel, mert ettől csökken a hatékonyságuk. Képzeljük el úgy, mint a falra való festéket, amely szintén nem fed egyenletesen, ha felhigítjuk. Kerüljük el azt a hibát is, hogy azt gondoljuk: ha egy arckrém vagy alapozó feliratán azt látjuk, hogy fényvédőt tartalmaz, akkor azt elégségesnek ítéljük.

Ezekből a termékekből olyan mennyiséget kellene felkennünk ahhoz, hogy a csomagolásukon feltüntetett faktorszámú védelmet kapjuk, hogy gyakorlatilag képtelenek lennék elviselni őket a bőrünkön. Fényvédelemre fényvédő krémet, terméket használjunk!

A magasabb faktorszám nem nagyobb, hanem hosszabb ideig tartó védelmet jelent

Érdemes megemlíteni azt is, hogy nem igaz, hogy az egymásra rétegezett, fényvédőt tartalmazó termékek faktorszámai összeadódnak, tehát egy 20 és egy 30 faktoros termék nem ad 50 faktoros védelmet. Mindig a magasabb SPF-értékű termék védelmével számoljunk, de azzal is csak akkor, ha felkentük belőle a megfelelő mennyiséget (ezt általában feltüntetik a csomagoláson, de körülbelül 2-3 ujjnyi mennyiség kerüljön az arcra, és még egyszer ennyi a nyakra/dekoltázsra).

Az sem igaz, hogy egy 50 vagy 60 faktoros fényvédő kétszer olyan erős védelmet ad, mint egy 30 faktoros. A kettő között ebből a szempontból csupán néhány százalékos a különbség, ugyanakkor a magasabb faktorszámú termékek hosszabb időn át tartó védelmet adnak, tehát elég lehet őket ritkábban újrakenni. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem kell: ha úsztunk vagy nagyon megizzadtunk, mindig vigyünk fel újabb adagot!

Vízálló fényvédő nincs, csak vízlepergető

Éppen ezért ne dőljünk be annak se, ha egy fényvédőn a “vízálló” feliratot látjuk, mert ilyen valójában nem létezik. Ez inkább azt jelenti, hogy vízlepergető hatású termékkel van dolgunk, de olyan, amit egy idő után ne izzadnánk le, vagy a víz ne mosná le a bőrünkről, nem létezik. Nincs olyan fényvédő a piacon, amellyel elég egyszer bekennünk magunkat a strandolás elején, és utána egész napra megvéd az UV-sugaraktól.

Tévhit az is, hogy a sötétebb, kreolosabb bőrökre nem kell fényvédő. Azért, mert valaki nem hajlamos leégni, még ugyanúgy ki van téve az UV-sugarak öregítő és bőrkárosító hatásainak, tehát ugyanúgy szükséges óvnia magát tőlük – fényvédelemre mindenkinek szüksége van, kortól, nemtől és bőrszíntől függetlenül.

