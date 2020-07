Mit szabad és mit nem a napégéses bőr kezelése érdekében tenni? Részletek itt.

Bizonyos gyógyszer-hatóanyagok UV fény hatására fényérzékennyé tehetik a bőrt, allergiás tüneteket, kellemetlen bőrelváltozásokat idézhetnek elő. Nem csupán a rendszeresen, de az alkalomszerűen használt készítmények is okozhatnak nem várt reakciókat. A gyógyszer okozta fényérzékenység jellemzői eltérőek, de nagyban függenek a fényérzékenyítő hatóanyag típusától. A napfény hatására kialakuló bőrtünetek lehetnek fototoxikusak és fotoallergének is.

Mi a különbség a fototoxikus és a fotoallergén reakciók között?

Míg fotoallergén reakció során azimmunrendszerlép kölcsönhatásba a fényreaktív anyaggal duzzanatot, gyulladást provokálva, addig a fototoxikus reakciónál a fényérzékenyítő anyag kerül közvetlen kapcsolatba a bőrsejt-membránokkal és a celluláris DNS-sel. Ám ez utóbbinál az immunrendszer nem érintett. A fotoallergén reakciók kialakulásához már kis mennyiségű fényreaktív anyag jelenléte is elegendő, a fototoxikus reakcióknál viszont nagy mennyiségű fényérzékenyítő anyag szükséges.

Számos gyógyszer szedése okozhat fényérzékenységet

Hogyan különböztethető meg a két reakció?

Bár a fototoxikus és a fotoallergén reakciókat eltérő típusú fényreaktív anyagok okozzák, sokszor még így is nehéz különbséget tenni közöttük. Jól felismerhető különbség azonban, hogy míg a fototoxikus reakció tünetei inkább súlyos leégésre hasonlítanak, és jórészt a napfénynek kitett területekre korlátozódnak, addig a fotoallergén reakció jelei inkább az atópiás dermatitiszre emlékeztetnek, és a fénytől védett bőrfelületeken éppúgy jelen vannak, mint a nappal közvetlenül érintkezőkön.

Milyen gyógyszerek okozhatnak fényérzékenységet?

A rendszeresen szedett és az alkalmilag használt gyógyszerek is előidézhetnek fényérzékenységi reakciókat. Ám nem csupán a szájon át szedett, hanem a helyileg alkalmazott készítmények, így például gyulladáscsökkentő krémek is okozhatnak problémát. A gyakran használt fényreaktív gyógyszerek között szerepelnek antibiotikumok, nem szteroid gyulladáscsökkentők, egyes cukorbetegségre használt gyógyszerek, neurológiai rohamellenes szerek, vízhajtók, sztatinok, retinoidok és gombaölők is.

Hogyan óvjuk a bőrünket, ha fényérzékenyítő gyógyszert szedünk?

Ne tartózkodjunk megfelelő fényvédelem nélkül napon. Lenge ruházattal, kalappal is óvjuk a bőrünket a tűző naptól. Délelőtt 11-15 óra között kerüljük a közvetlen napsugárzást, és válasszunk a káros UVA- és UVB-sugarak ellen hatékony védelmet nyújtó, magas faktorszámú (50+) naptejet. Megfelelő fényvédelemmel ugyanis megelőzhető, kivédhető a fényreaktív gyógyszerek nem kívánt mellékhatása.