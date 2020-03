A kozmetikumok legfőbb összetevői

Az International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, azaz INCI neveket a címkén, nem véletlen sorrendben, hanem meghatározott szabályozok szerint tüntetik fel a cégek. Legelöl mindig azok az összetevők állnak, melyek a termék legfontosabb összetevői, legnagyobb mennyiségben fordulnak elő a kozmetikumban. A koncentrációjuk sorrendjében következnek az összetevők a felsorolásban egészen addig, míg egy százalékban vagy annál kisebb mennyiségben jelenlévő alkotóelemhez ér a lista.

Első körben nem árt a főbb bőrproblémákra fókuszálni, és célzottan azokat az összetevőket keresni, melyek azokra használatosak - nem lehet minden problémát egyszerre kezelni. A hatóanyag-választásnál figyelni kell, több bőrproblémát is kezelhet adott összetevő, így hasznosan és praktikusan leredukálható a krémek, ápolók beszerzése. Nem feltétlen kell egyszerre mindent megvásárolni, érdemes inkább tájékozódni a termékről.

Száraz bőr: urea és tejsav

A száraz bőr nagyon kellemetlen, fokozott ápolást igényel, a hideg beköszöntével pedig érdemes jobban odafigyelni a száraz bőr ápolására. A lakásban a fűtés miatt érdemes párásítót használni, bőrünk hosszútávon meghálálja. A vízivás is sokat segít a bőr hidratálásában a téli hónapokban. A bőrápolási termékeknél fontos, hogy olyat válasszunk, melyek nem tartalmaznak alkoholt, illat- és színezőanyagot, így könnyebben elkerüljük az irritációt.

Ősszel és télen jóval szárazabb a bőrünk, előtérbe kerülnek a bőrproblémák, a viszketés, a kiszáradás és a krónikus bőrbetegségek is fellángolnak. A kórosan száraz bőr azonban nemcsak a hideg hónapokban jelent problémát! Az extrém bőrszárazságról

Az összetevőket vizsgálva az urea és a tejsav a száraz bőr ápolásánál fontos elem, mindkettő képes pótolni a természetes hidratáló faktorokat, melyek segítséget nyújtanak a nedvességet a bőr felsőbb rétegeiben megtartani. Az urea kiváló hidratáló és vízmegkötő anyag, ajánlott koncentrációja öt százalék egy termékben. A glüko-glicerol (glyceryl glucoside) a glicerol és glükóz hatékony kombinációja, mely az emberi sejtekben serkenti az aquaporin-3 (AQP3) képződését, így növelve az aquaporin csatornák számát. Az aquaporinok felügyelik a sejteken belüli és a sejtek közötti vízszállítást. A ceramid-3 a bőr természetes védőrétegének (skin barrier) nagy részét alkotó lipid féle. A keramidok meghatározó szerepet játszanak a sejtszabályozásban, illetve a bőr vízmegtartó képességéhez is nélkülözhetetlenek. A bőrre kent keramidok segítenek a bőr természetes védőrétegének a helyreállításában, így különösen a száraz és irritált bőr számára hasznos anyagok.

Érzékeny bőr: dexpanthenol és glicerin

Az éghajlatbeli változások, valamint a hőmérséklet ingadozása az érzékeny bőrűeknek sem kedvez. Hideg időben a bőrmirigyek kiválasztása, váladékozása csökken, és így nem tudja biztosítani a megfelelő anyagokat a savas burkolófelület számára, ez a bőr kiszáradáshoz vezet. A fűtés szintén fokozza ezt az állapotot és a szappanok és mosószerek nagy mennyiségű használata szintén káros hatással van a bőrfelszínre.

Amennyiben felborul a bőr természetes pH-szintje, sűrűn találkozhatunk szárazsággal, pirossággal, kiütések, duzzanat, akár pikkelyesedés is jelentkezhet bőrünkön. A feszülő, kellemetlen érzetet jobb megelőzni a megfelelő bőrápolással. Számos termék használata során előfordulhat, hogy nem csak a szennyeződések távoznak a használattal, hanem a bőrt védelmező hidrolipid filmréteg is. Az érzékeny és száraz bőrre érdemes olyan tisztálkodási terméket választani, amelyik megerősíti a védőfunkciót és véd a nedvességvesztéssel szemben. A terméknek be kell jutni a bőr mélyebb rétegeibe is, serkentve a bőr saját regeneráló folyamatait és természetes védekezését. Ehhez olyan aktív hatóanyagokra van szükség, mint a dexpanthenol és a glicerin, melyek a bőrrel együttműködve képesek helyreállítani annak nedvességtartalmát.

Öregedés: hialuronsav

Az öregedő bőr ápolására rendkívüli összetevő a hialuronsav, mely a szervezetben természetesen képződő anyag, a kötőszövet fontos része. Többek között szerepe, hogy megőrizze a bőr nedvességtartalmát, egy grammnyi hialuronsav képes egy liter vizet megkötni. Az öregedéssel a bőr természetes hialuronsav-termelő képessége lecsökken, ezáltal megjelennek a ráncok.

A nagy molekuláris súlyú hialuronsav a bőr felső rétegében fejti ki hatását, ahol a finom vonalak és apróbb ráncok találhatók, a kis molekuláris súlyú hialuronsav a bőr mélyebb rétegeibe hatol, ahol a mélyebb ráncok keletkeznek.