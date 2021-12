Bőrápolás télen: mit mond a szakértő?

Bőrünk télen nagyobb igénybevételnek van kitéve, mint nyáron. Elsősorban a kinti hideg levegő és szél, illetve a fűtött, száraz levegőjű, alacsony páratartalmú helyiségekben eltöltött idő váltakozása viseli meg szervezetünket. Ráadásul télen rétegesen és kevésbé szellősen öltözünk, így bőrünk nehezebben tud "lélegezni". Bőrünk nedvességtartalma csökken, így könnyen kiszárad, berepedezik, ezáltal pedig védekezőképessége is romlik. Marisa K. Garshick, New York-i bőrgyógyász, a Cornell Egyetem professzora szerint ugyanakkor néhány egyszerű szabály betartásával télen is hatékonyan lehet óvni bőrünk minőségét. A nehézséget az jelenti, hogy a felmerülő bőrproblémákat gyakran az időjárásnak tulajdonítjuk, miközben más is állhat a háttérben - írta az Everyday Health.

Télen a bőrünk nedvességtartalma lecsökken. Fotó: Getty Images

Aknék és pattanások

Az aknék és pattanások nem feltétlenül a hideg időjárás miatt alakulnak ki az arcbőrön. Tinédzserkorban a túlzott zsírtermelés okozza a pattanásokat, míg nőknél a változó korban a szervezet megváltozott hormonháztartása a ludas. Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia (AAD) szerint az aknés dudorok általában közelebb bukkannak fel az állkapocs vonalához és az állhoz, szemben azokkal a pattanásokkal, amelyek tinédzserkorban az arcon és a homlokon jelentkeznek. A hormonálisaknegyakran gyulladásosabbnak tűnik, így a kezelés célja a bőr megnyugtatása. A szakorvos tanácsa benzoil-peroxidot tartalmazó készítmény használata, amely az aknét okozó baktériumot (Cutibacterium acnes) célozza.

Kipirosodás

Bőrünk a külső környezeti hatásokra gyakran irritációval reagál: viszketni kezd, kipirosodik, feszül és hajlamos a kiszáradásra is. Ugyanakkor a télen gyakoribbnak tűnő kipirosodás sérült bőrkorlát eredménye is lehet, mutat rá a szakorvos. Ha kiderült, hogy nem allergia, lupusz vagy kialakuló rosacea áll a háttérben, érdemes elkezdeni az illatanyag- és konzerválómentes készítmények használatát. A szakorvos szerint érdemes olyan termékeket, például éjjeli krémeket keresni, amelyek niacinamidot, egy gyulladáscsökkentő összetevőt tartalmaznak. A kipirosodás leküzdése érdekében zöld árnyalatú nappali kozmetikumokat, alapozókat is használhatunk, amely semlegesítik a bőrpírt.

Szem alatti táskák

A táskás szemnek nem sok köze van az időjáráshoz, általában az idő múlását jelzi, amellyel általában gyakrabban szembesülünk az őszi-téli időszakban, de van, hogy betegség, illetve étrend- vagy életmódproblémák állnak a háttérben. Az allergia, a dohányzás, de még a túl sok só fogyasztása is szerepet játszhat a szem alatti táskák kialakulásában, akárcsak az alváshiány. Az öregedésen nehéz segíteni, de hideg vizes borogatás és elegendőalvásjavíthat valamelyest a táskás szemeken. Ha esztétikailag nagyon zavaróvá válnak a táskák, és nem betegség okozza őket (például pajzsmirigy- vagy vesebetegség), gyógyszeres és műtéti lehetőségekkel jól lehet kezelni a problémát, mondja a szakorvos.

Kiszáradó bőr

A száraz bőr kialakulásáért külső és belső tényezők a felelősek. Mindenki tapasztalja, hogy télen szárazabb a bőrünk, mint nyáron. Illetve az életkor előrehaladtával a bőr kezd veszíteni nedvességéből. Természetesen a genetikai hajlam, a hormonális hatások (csökkent pajzsmirigyműködés, fokozott ösztrogén- vagy csökkent androgéntermelés), a biológiai bőröregedés és a különféle betegségek (pl. cukorbetegség) szintén okolhatók a száraz bőrtípus kialakulásáért. Hátterében az áll, hogy a bőr korlátozottan képes csak megtartani a nedvességet, azaz egyre több vizet veszít, hiszen a faggyú- és zsírtermelés csökken. A szakorvos szerint télen sokaknak jólesik a sűrűbb, zsírosabb készítmények, például a testvajak használata, mert ezek után tartósan megmaradhat a hidratáltság érzése, és megszűnhet a kellemetlen viszketés. Az alkalmazott hidratáló faktorok és lipidek helyreállítják a károsodott bőrt, így védenek a betegségek kialakulása ellen is.