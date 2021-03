Hogy mikor és hogyan kezdődött, már nem is emlékszik - csak a kellemetlen teltségérzet, a hasi fájdalom és a görcs maradt állandó "vendégként". Talán az egészségtelen vagy rendszertelen étkezés, a stressz, a túlterheltség vagy valamilyen ételintolerancia szerepel az okok között. A nyilvánvaló tünetek mellett az azokból fakadó lelki problémák sem elhanyagolhatók, hisz a limitált kontroll a test felett (a rossz szag, a zajok), vagy ha a puffadt has látható és emiatt korlátozva érzi magát, ha fél attól, hogy kínos pillanatokat él át, ezért már egy közös ebéd is gondot okoz, az bizony elszigeteltséghez, frusztrációhoz vezethet.

Éppen ezért ideje véget vetni a fájdalmas és megalázó helyzeteknek!

Ne legyen lemondásokkal teli az élete! A Gastropan® természetes megoldás többféle emésztőrendszeri panasz: a puffadás, a teltségérzet, fájdalom, görcsök és a kellemetlen gázok enyhítésére!

A Gastropan® illóolajok - borsosmentaolaj és köményolaj - nagy dózisú, egyedülálló, szabadalmaztatott kombinációját tartalmazza. A borsosmenta és a kömény jól ismert teaként, de így fogyasztva, naponta 11 literre lenne szükség ahhoz, hogy a hatáshoz szükséges dózist magunkhoz vegyük. Ezzel szemben a Gastropan®-ból felnőtteknek mindössze napi 2 kapszula elegendő.

Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

A Gastropan® borsosmentaolaj összetevője enyhíti a hasi fájdalmakat és görcsöket. A második összetevő a köményolaj, kiváló a bélgázképződés ellen és puffadásgátló tulajdonságokkal bír. Az illóolajok kombinációja pedig csökkenti a belek fokozott érzékenységét a fájdalom iránt. A Gastropan® jól tolerálható, hosszú távon is biztonságosan használható.

A Gastropan® gyomornedv-ellenálló lágy kapszula ott hat, ahol kell, megakadályozza a gyomor irritációját és közvetlenül a belekben - a probléma helyén - szabadítja fel a hatóanyagot.

Éljen hát vele, hogy ne kelljen lemondásokkal élnie!

