A bőrkeményedés természetes kezelése

Petrezselymes lábfürdő

Rendszeresen fogyasztva a petrezselyem kifejezetten hasznos a szervezet számára. Részletek itt.

A petrezselyem nemcsak a konyhában jön jól, hanem akkor is, ha a bőrünket szeretnénk ápolni. Van benne C-vitamin, kollagén és K-vitamin is - ezek a tápanyagok hozzájárulnak a bőr regenerálódásához, fokozzák a rugalmasságát. Két-három nagy csokor petrezselymet vágjunk apróra, tegyük egy lavórba, öntsük le meleg vízzel, majd áztassuk benne a lábunkat 20-30 percen át. Érdemes néhány napon át rendszeresen megismételni a folyamatot, viszonylag gyorsan meg fog látszani az eredménye.

A főzés mellett a lábápolásban is felhasználhatjuk a petrezselymet

Citromos borogatás

A citrom az egyik legjobb szer a száraz, kirepedezett sarkakra. A leve fertőtlenítő és gyulladásgátló hatású, sok benne a C-vitamin, segít egészségesebbé tenni a bőrt, ráadásul teljesen természetes. Egy nagyobb citromot vágjunk ketté, facsarjuk ki a levét, a fél citromokat a húsukkal a bőr felé húzzuk rá a sarkunkra, majd vegyünk fel egy pár szorosabb zoknit, és pihenjünk így fél órát. Utána vegyük le a héjakat, és dörzsöljük be a bőrt egy kis kókuszolajjal vagy jojobaolajjjal.

Teafaolajos lábfürdő

A teafaolajat nem véletlenül használják lábápolásra évszázadok óta. Természetes fertőtlenítő, nyugtató és gyulladáscsökkentő hatású, segíti a sebek gyógyulását is. Egy lavórt töltsünk meg meleg vízzel, csepegtessünk bele egy kevés teafaolajat, és áztassuk ebben a lábat. Fontos, hogy az áztatás ne tartson tovább 15 percnél, mert ez az olaj igen erős, emiatt károsodhat a bőrünk, ha túl sokáig érintkezik vele!

Almaecetes lábáztatás

Az almaecet több szempontból is előnyös hatással van a lábfejünkre. Segít elpusztítani azokat a baktériumokat, amelyek a napi cipő- és zoknihordás során felhalmozódnak, és amelyek többek között a kellemetlen lábszagot, illetve a gombás fertőzést is okozzák. Emellett segít felpuhítani a bőrt. Egy lavórban keverjünk össze négy rész meleg vizet egy rész almaecettel, és ebben áztassuk a lábunkat 20 percig. Ezután gyengéden dörzsöljük át habkővel a keményebb részeket, majd kenjük be némi zsírosabb krémmel.

Zabpelyhes-jojobás lábmaszk

A zabpehely természetes hámlasztó, segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, táplálja a bőrt, megszünteti a viszketést, kiszáradást. A jojobaolajban pedig sok a B-vitamin, a cink, a réz és a szelén, így segít helyreállítani a bőr természetes egyensúlyát. Egy tálban keverjünk össze annyi zabpelyhet és jojobaolajat, hogy sűrű pasztát kapjunk. Kenjük be vele vastagon a lábfejünket, és hagyjuk rajta fél órán át. Ezután langyos vízzel mossuk le, a lábat töröljük szárazra. Ha nagyon rossz állapotban vannak a lábaink, akár naponta is megismételhetjük mindezt.

Forrás: brightside.me