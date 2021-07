Nagyon fontos, hogy egy házasságban a partnerek szeressék egymást és gondoskodjanak a másikról. Hiába van azonban meg az érzelmi támogatás, ha hiányzik a testi vonzalom és a szexuális tevékenység (és itt nem feltétlenül csak a szexről van szó). Dr. Leslie Becker-Phelps pszichológus szerint ugyanis ilyen esetben számos probléma merülhet fel. A webMD cikkében a szakember végigvette a lehetséges negatív következményeket.

Csökkenő érzelmi intimitás

A testi kapcsolódás/kapcsolat segít a felek közötti érzelmi kötelék megszilárdításában. Amennyiben tehát egy házasságban nincs szex, megnő a rizikója annak, hogy az érintettek szép lassan elidegenednek egymástól.

Súlyosbodó alapproblémák

A szexuális intimitás hiányát sok minden magyarázhatja, így például különféle egészségügyi problémák, stressz, a partnerek közötti konfliktus, vagy az együtt töltött idő hiánya - véli dr. Becker-Phelps. A szakember arra figyelmeztet, hogy ha nem tárjuk fel közösen a probléma gyökerét, akkor ezek a mögöttes gondok tovább súlyosbodnak, még több feszültséget okoznak, és még jobban eltávolítják egymástól a feleket.

Neheztelés

Ha valaki úgy érzi, hogy a testi intimitás iránti igényeit - bármilyen okból - megtagadják, akkor értelemszerűen elkezdhet neheztelni a másikra. Ez a negatív érzés pedig rendkívül romboló hatással lehet a kapcsolatra nézve - szögezi le a pszichológus.

Hiába van azonban meg az érzelmi támogatás, ha hiányzik a testi vonzalom és a szexuális tevékenység. Fotó: Getty Images

Elutasítottság

Aki vágyik a testi intimitásra, mégsem "kapja" meg, nemcsak neheztelhet a másikra, de elutasítottnak is érezheti magát. Eszébe juthat, hogy a partnere nem találja elég vonzónak, és azért mond nemet, de arra is gondolhat, hogy őt mint embert utasítják el testestül-lelkestül. Bármelyik lehetőség is áll fent, egyik sem tesz jót a párkapcsolatnak.

Hűtlenség

A hűtlenség egyik leggyakoribb oka, hogy nincs szex a házasságban - mutat rá dr. Becker-Phelps. A szakember ugyanakkor hozzáteszi: az a tény, hogy a testi intimitás hiányzik egy kapcsolatban, még nem legitimálja a félrelépést. Megcsalás helyett a párok bölcsebben tennék, ha igyekeznének megbeszélni, milyen problémáik vannak, és megpróbálnának közösen javítani a helyzeten.

Lehetséges egészségromlás

Bár nem ez az elsődleges szempont, de egy szexmentes házasságban azzal is számolni kell, hogy a felek nem élvezhetik ki a szeretkezés jótékony egészségügyi hatásait. Vizsgálatok szerint a szex a több között csökkenti a vérnyomást, a szívroham kockázatát, a fájdalmat (olyan hormonokat szabadít fel, amelyek megemelik a fájdalomküszöböt), a stresszt és az elalvást is megkönnyíti.

Mit tehetünk?

Dr. Becker-Phelps azt tanácsolja, hogy a "szexmentességgel" akkor is foglalkozni kell, ha a házasságunk minden más téren kifogástalanul működik. A pszichológus szerint mindenképpen próbáljunk meg beszélni erről a házastársunkkal, de vigyázzunk: nagyon óvatosan fogjunk hozzá a dologhoz, hiszen egy rendkívül érzékeny témáról van szó. Fejezzük ki gondolatainkat, érzéseinket, ugyanakkor legyünk nyitottak arra is, hogy meghallgassuk a másik álláspontját. Azzal, hogy együtt dolgozunk az egészséges szexuális élet kialakításán, megerősíthetjük a házasságunkat, növelve mind az érzelmi, mind a fizikai intimitást.