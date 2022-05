6 bizarr alvási rendellenesség

Az alábbiakban 6 bizarr alvási rendellenességet mutatunk be.



Örökletes halálos álmatlanság

Az örökletes halálos álmatlanság (FFI) egy ritka genetikai alvászavar, ami egyre súlyosabb álmatlanságot, majd végül halált okoz. Az alváshiány elbutulást majd kóros energiahiányt okoz. A beteg végül olyan mentális és fizikai sérüléseket szenved el, amelyeknek következtében képtelen normálisan létezni. A legtöbb beteg kómába esik és 8-72 hónappal a betegség első jelei után meghal. Jelenleg nem ismerünk gyógymódot a betegségre.

Éjszakai kóros felriadás

Az alvás közbeni sikoltozás az éjszakai felriadás egyik első tünete. Nem azonos a rémálommal, hiszen a felriadás során a beteg felül ágyában, sikoltozik és kiabál, időnként verekszik is. A beteg szemei általában nyitva vannak, szívverése felgyorsul, vérnyomása felszökik, légzése szapora. A felriadásos epizódot követően a beteg tovább alszik, mintha mi sem történt volna, és reggel sem emlékszik az éjszakai kalandokra.

Narkolepszia

A narkolepsziában szenvedő beteg nem tudja kontrollálni alvási és ébrenléti fázisait, így bármikor, akár evés, vezetés, és séta közben is elalhat. A narkolepsziában szenvedők általában ébren is álmodnak. A gyors alvási epizódok általában felfrissítik a betegeket, de ez csak két-három óráig tart, utána visszatér az álmosság. Jelenleg nem ismerünk gyógymódot a narkolepsziára, de alvási specialista segítségével a betegség jól kezelhető.

A narkolepsziás ember bárhol, bármikor elalhat.

Szexszomnia

A legtöbb ember szex után elalszik, de vannak olyanok, akik alvás közben szexelnek. A szexszomnia egy, az alvajáráshoz hasonló alvási rendellenesség, amelynek során a beteg kívánja a szexuális együttlétet, partnerrel, de akár egyedül is. A 2003-ban felfedezett betegség azóta rengeteg titokzatos szexuális zaklatásos esetre adott magyarázatot.

Alvási paralízis

Az alvási paralízisben szenvedő képtelen mozgatni testét elalvás és felébredés közben. Normál esetben az agy ellazítja izmainkat alvás közben, az alvási paralízisben szenvedők esetében azonban épp az ellenkezője történik. A paralízises epizódok során a beteg képtelen beszélni és mozogni, miközben végig tudatánál van, és tisztában van vele, mi történik.

REM alvási viselkedészavar

A gyors szemmozgásos (REM) alvási viselkedészavarban szenvedők eljátsszák azt, ami álmukban történik. A REM fázis általában az izmok mozgásképtelenségével jár együtt, az ebben a betegségben szenvedők azonban álmukban is képesek végtagjaikat mozgatni. A betegség általában 50 éves kor feletti férfiaknál alakul ki leggyakrabban, de nőket és fiatalokat is érinthet. A betegség annyiban különbözik a kóros felriadástól, hogy a beteget könnyen fel lehet ébreszteni és az álmokat is könnyebben idézi fel a páciens.