Ruhadarabok, amelyek károsak is lehetnek

Milyen következményekkel járhat, ha túl gyakran hordanak a nők magassarkút?

Ha például fürdőruháról van szó, válasszunk élénk, a víztől elütő színű darabot. A piros, sárga, fekete és hasonló színeket ugyanis egyszerűbb messziről is észrevenni, ha bajba kerülünk a tenger, tó vagy medence vizében - írja a brightside.me. Napszemüvegeknél nagyon fontos, hogy igazoltan megfelelő védelmet nyújtson az UV-sugarak ellen. Ellenkező esetben a sötét lencse alatt kitágult pupillák csak még védtelenebbé válnak a napfény okozta károsító hatással szemben. Nyáron a napsugarak ellen érdemes valamilyen fejfedőt viselnünk. A baseballsapkák nem a legideálisabbak, mivel a tarkót, nyakat és sokszor a füleket sem takarják. Ugyanez a helyzet akkor, ha széles karimájú, de lyukacsos szövésű szalmakalapot viselünk, azaz ezek hordása nem helyettesíti a fényvédőszerek használatát.

Napszemüveg vásárlásakor fontos szempont, hogy igazoltan megfelelő UV-szűrővel legyen ellátva. Fotó: Getty Images

Egyes oversize, azaz túlméretezett ruhadarabok hordása esetén nem csupán az a kockázat, hogy könnyen beleakadhatunk velük valamibe, vagy elbotlunk egy túl hosszú szoknya vagy nadrág szárában. Ha a ruhadarab anyaga túl nehéz, az felesleges terhelést róhat az ízületekre, izmokra, és egy nehezebb anyagból készült kapucni például fej- vagy nyakfájást is okozhat.

A szűk, térdig érő, úgynevezett ceruzaszoknyák nagyon csinosak és elegánsak, de ha nem tudunk bennük megfelelően járni, attól rossz lesz a tartásunk, ez pedig hát- és derékfájást okozhat, illetve sokszor a láb izmait is természetellenes és kényelmetlen pozícióba kényszeríti. A nyakba kötős ruhák, felsőrészek és binikifelsők különösen a nagyobb mellűek számára lehetnek nemcsak kényelmetlenek, de károsak is. Az ilyen ruhadarabok súlyelosztása ugyanis nagyon egyenetlen, és extrém terhelést rónak a nyakra és a gerincre is. A túl szoros fejpántok, hajpántok pedig gátolhatják a fejbőr vérkeringését, amitől megfájdulhat a fejünk, hosszú távon pedig akár hajhullást is tapasztalhatunk.