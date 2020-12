Rendhagyó karácsonyfák: ha eltérnénk a megszokottól

Ha nem akarunk teljesen lemondani a hagyományos karácsonyfáról, kipróbálhatjuk a plafonról lelógatott változatot. Érdemes olyan magasságban elhelyezni, hogy a gyerekek és kiskedvencek ne érjék el.

Megoldás, nem csak szobafestőknek. Akkor is kiváló lehet, ha épp egy lakásfelújítás kellős közepén járunk.

Könyvmolyok, könyvtárosok kedvencei a könyvekből épített karácsonyfák. Érdemes LED-es izzóval díszíteni, ami biztosan nem melegszik át, és így nem válik tűzveszélyessé.

Némi türelem, kézügyesség és átlátszó damil, vagy vékony drót, no meg sok szép gömb kell ezekhez a "fákhoz". Az eredmény azonban biztosan lenyűgöző lesz.

Idén karácsonykor nem éri meg kockáztatni a rokonok és barátok meghívásával az esetleges koronavírus-fertőzést. Miért ne varázsolhatnánk azonban őket a lakásba a fényképeik segítségével? Ezek az ötletek ráadásul a lakás legkevésbé kihasználható sarkait is feldobják.

Akár pár száz forintért beszerzett fenyőágat, akár erdei sétán gyűjtött elszáradt faágat, vagy a kertből származó ágakat is feldíszíthetjük. Minél kacskaringósabbak, annál jobban mutatnak egy nagy vázában. De hely hiányában a falra is rögzíthetjük, így lelógatva a karácsonyfa sziluettjét is idézi.

Ha nem szeretnénk a falat "bántani", akkor a legjobb, ha parafatáblát, rajztáblát, vagy akár raklapot használunk, és kiéljük kreativitásunkat.

Egy régi lepedőre akár magunk is festhetünk karácsonyfát, de méteráruboltban is találhatunk fenyőfamintás anyagot, vagy akár egy régi függönyből és néhány égősorból is varázsolhatunk ünnepi hangulatot a szobába.

Az interneten böngészve igazán különleges megoldásokba is bele lehet botlani, az úgy nevezett string-art, azaz zsinór vagy cérna és szögek vagy kampók segítségével is létrehozhatunk fenyőformát, de akár a papírhulladékot is újra lehet hasznosítani egy jó ötlettel.