Meghosszabbították az árstopot

Rendkívüli Kormányinfót tartottak szombaton, amelyen egyebek mellett bejelentették, hogy továbbra is fenntartják az élelmiszerek és az üzemanyagok csökkentett, hatósági árát. Meghosszabbítják továbbá az eredetileg december 31-én lejáró kamatstopot is – erről is döntöttek a szombati kormányülésen.

Továbbra is fenntartják az élelmiszerek hatósági árát. Fotó: Getty Images

Legalább fél évig

A miniszter arról is beszélt, hogy a háborús helyzet miatt jelentős mértéket ér el az általános áremelkedés. Drasztikusan nőtt az üzemanyag, az élelmiszer és az energia ára is. Az árstop meghosszabbításával ezért legalább fél évig számolhatnak a magyar családok.

Hiánycikké vált az olcsó tej.

A rezsiszabályok nem változnak

Az átlagfogyasztásig a rezsistopot is fenntartják – a miniszter szerint egészen addig, amíg az Oroszország ellen bevezetett európai szankciók életben vannak. A kormány ugyanis azzal számol, hogy ha a szankciókat eltörölnék, már másnap a felére csökkennének az energiaárak.

Az ár- és kamatstopokkal a miniszter szerint átlagosan havi 150-180 ezer forinttal marad több a magyar családok zsebében, de a leghidegebb hónapokban akár még ennél is magasabb lehet a spórolás mértéke.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!