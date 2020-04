Koronavírus: az otthoni lét buktatói

Hogyan segítik a kisállatok a lelkileg megterhelő időszak átvészelését? Részletek itt.

Egyfelől fontos, hogy kövessük a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos híreket, de törekedjünk arra is, hogy mindennap legyen pár olyan óra, amikor kicsit eltávolodunk az aggasztó helyzettől. Ha folyamatosan negatív információkkal bombázzuk agyunkat, nem marad tér a pozitív gondolatoknak. Érdemes tehát telefonunkon lekapcsolni a különféle értesítőket, hogy a hírek, üzenetek csak akkor jussanak el hozzánk, amikor kifejezetten ezzel szeretnénk foglalkozni. Lefekvés előtt pedig álljunk ellen a késztetésnek, és ne fussuk át még egyszer a legfrissebb híreket, mert ez kihatással lehet az éjszakai pihenésre is.

Fontos, hogy otthon is megőrizzük fizikai aktivitásunkat. Fotó: Getty Images

Ne üljünk egész nap a kanapén! Mozogjunk annyit a kertben, házon, lakáson belül, amennyit csak tudunk. Keressünk online elérhető edzéseket, keressük elő a régi fitneszvideókat, vagy csak tegyük be a kedvenc zenénket és táncoljunk. Napi 30 percet próbáljunk meg beleszorítani az időnkbe legalább heti 5 alkalommal, ez ugyanis csökkenti a kedélybetegség és a súlygyarapodás kockázatát egyaránt. Szép időben a kertben, erkélyen töltsünk annyi időt, amennyit csak lehet - ha erősen süt a nap, mindenképpen használjunk fényvédőt.

Ha régóta halogatunk valamilyen javítást a lakásban, esetleg egy nagytakarítást, gardróbrendezést, akkor annak is nekiállhatunk most. Ha nincs hozzá kedvünk, akkor se ostorozzuk magunkat, mivel mindenkinél egyénfüggő, hogy mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozza az új helyzetet, és újra produktív legyen. Ha viszont már elértünk ebbe a szakaszba, akkor jó ötlet lehet valami újat tanulni. Rengeteg online tanfolyam van, ahol a horgolástól a kenyérsütésen át a fotózásig szinte bármit megtanulhatunk.

Ami még nagyon fontos, hogy társas kapcsolatainkat semmiképpen se hanyagoljuk el! Szakítsunk időt azokra a családtagokra, barátokra, akikkel most nem találkozhatunk személyesen. Mindennap különítsünk el 20-30 percet, ha tehetjük, amikor valakit felhívunk vagy valakivel online beszélgetünk. Ez segít, hogy ne magányosodjunk el, illetve másoknak is segítünk vele, egyben napjainknak egyfajta rutint ad, ami bezártság esetén különösen fontos. A napirendünket (vagy a családét) le is írhatjuk, kitéve egy látható helyre. Persze akkor sem kell idegeskednünk, ha nem sikerül egyből betartani, hiszen ehhez is idő kell.

Forrás: health.com

