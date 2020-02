Így irthatjuk ki az ágyi poloskát

Az ágyi poloskák esetében amellett, hogy már a gondolatuktól is megborzongunk, a rovarirtással, végtelen mosással és szárítással járó felszámolásuk is igen megerőltető lehet.

Amerikai kutatók újszerű ötlettel álltak elő: egy olyan gombával, amit egyszerűen az ágyneműkre lehet fújni. A Pennsylvaniai Egyetem szakértői szerint a spray olyan biopeszticideket, vagyis természetes mikroorganizmusokat tartalmaz, amelyek elpusztítják a poloskákat.

A kutatók a Beauveria bassiana gombát vizsgálták, amely laboratóriumban könnyen előállítható, így a vegyszeres rovarirtókhoz hasonlóan használható.

A Nina Jenkins vezetésével végzett kísérlet során spray formájában ágynemű anyagra fújták a gomba spóráit, míg ezzel egy időben egy másik szövetdarabra sima olajat fújtak. Miután a szövetek szobahőmérsékleten éjszaka megszáradtak, mindkét felületre egy-egy csoport ágyi poloskát tettek egy órára. Az eredmények azt mutatták, hogy a biopeszticidnek kitett. Ráadásul a megfertőződött poloskák behurcolták a biopeszticidet búvóhelyükre is, ahol azokat a társaikat is megfertőzték, amelyek nem mentek ki táplálékot keresni.Jenkins elmondta, hogy mivel a gombaspórákat a kitett rovarok a szerrel nem érintkező társaiknak is átadták, közel száz százalékos fertőzöttséget tapasztaltak., amire a vegyszerek nem lennének képesek. Ez pedig azért különösen fontos, mert az ágyi poloskák nehezen elérhető helyeken húzzák meg magukat.