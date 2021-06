A lényeg, hogy rendszeresen és következetesen építsük be az életünkbe a különféle egészségjavító apróságokat, melyet a Women's Health cikke gyűjtött össze. Reggel, közvetlenül ébredés után igyunk meg egy nagy pohár vizet. Ez nemcsak az éjszaka kialakult dehidratációt segít enyhíteni, de ahhoz is hozzájárul, hogy emésztésünk és veséink működése is hatékonyabb legyen, ezen kívül hamarabb éberebbé is válunk tőle. Ha szájöblítőt használunk, akkor érdemes a folyadékot minimum 30 másodpercig forgatni a szájüregben, mert így tudja igazán kifejteni a hatását. A legjobb idő a használatára lefekvés előtt van, mivel éjszaka,alvásközben a szánk szárazabb, és ilyenkor tudnak legjobban elszaporodni a káros baktériumok a szájüregben.

Jelek, hogy túl sok vizet iszunk Nemcsak a dehidratáció, hanem a túlhidratálás is valós veszély. Mutatjuk, hogy jelzi a test, hogy túl sok vizet iszunk - kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Ne feledjük a fényvédőt és letekerni a fűtést

Ha konzerv babot használunk főzéshez vagy salátakészítéshez, mindig öblítsük le róla a levét. Ezzel a konzervben lévő só akár 40 százalékát is eltávolíthatjuk. Ha eszünk, osszuk kétfelé az ételt a tányérunkon, és amikor az egyik felét megettük, akkor tudatosan próbáljunk többet rágni és lassabban enni. Így hamarabb jóllakunk, és kisebb eséllyel fogunk repetázni, vagy túlenni magunkat.

Ne feledjük a fényvédő krémet! Fotó: Getty Images

Fűtésszezonban esténként vacsora után vegyük le a fűtést 1-2 fokkal, majd közvetlenül lefekvés előtt még 1-2 fokkal. Kutatások szerint, ha alacsonyabb hőmérsékletű helyiségben alszunk, akkor általában mélyebb és zavartalanabb az alvásunk. Ha pedig fényerőszabályzós égőink vannak, akkor este ezeket is érdemes lehet kicsit alacsonyabb erősségűre állítani, mivel ez segít beindítani a melatonintermelést, aminek nyugtató hatása van.

Mielőtt reggelente elindulunk otthonról, szánjunk rá egy percet, hogy alaposan bekenjünk az arcunkat, fülünket, nyakunkat és dekoltázsunkat fényvédővel. Ez nemcsak a bőröregedést segít lassítani, de a bőrrák megelőzéshez is nagyban hozzájárul. Egy teáskanálnyi mennyiséget használjunk. A kézfejet is érdemes védeni, mert folyamatosan ki van téve az UV-sugárzásnak.

A kézmosás tartson legalább 20 másodpercig, és érdemes nagyjából ennyi időt szánni arra is, hogy utána tökéletesen megszárítsuk a kezünket, mivel a nedves bőrfelszínen könnyebben szaporodnak a kórokozók. Az ülőmunkát végzők pedig sokat tehetnek az egészségükért, ha fél óránként egyetlen percre felállnak a székükből, és járkálnak egy keveset, mert ezzel kicsit tehermentesíthetik az érrendszerüket.