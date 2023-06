Akkora a hiány, hogy technikumban képeznék az óvónőket

Öt- és kétéves “óvodai nevelő” képzést tervez indítani a kormány a technikumokban és a szakképző iskolákban – közölte a Népszava egy, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által közzétett tervezet alapján, amellyel a szakképzési kormányrendeleteket módosítanák. E szerint óvodai nevelőnek a szakképző iskolákban, valamint az érettségit is adó technikumokban ötéves képzés keretében lehet majd tanulni, de kétéves oktatásra is jelentkezhetnek, akik csak a szakmai vizsgára szeretnének felkészülni (mert például már van érettségijük).

Eddig csak felsőfokú diplomával lehetett elhelyezkedni

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) szakképzésért felelős alelnöke a lapnak azt mondta: meglepte a tervezet, a minisztérium a PSZ-szel nem egyeztetett, de még arra sem hívták fel a figyelmüket, hogy társadalmi egyeztetés indult a szakképzésben várható változásokról. Szerinte az új óvodai nevelő képzés több kérdést is felvet, ilyen szakmai oktatás és munkakör eddig nem létezett, óvodapedagógusként csak felsőfokú diplomával lehet elhelyezkedni. "Jobban mondva az 1960-as, 1970-es években volt olyan, hogy középfokú végzettséggel is lehetett óvónőként dolgozni. Nagyon úgy tűnik, hogy most ebbe az irányba megyünk vissza" – fogalmazott Gosztonyi Gábor.

Egyre nagyobb hiány van óvónőkből is. Fotó: Getty Images

Az alelnök szerint a kormány a pedagógushiányra próbál félmegoldásokat találni, ez alól pedig nem kivétel az óvodai nevelés sem. Emlékeztetett: egy 2020-as törvénymódosítással már elintézték, hogy hogy az óvodákban csak reggel nyolctól délig legyen szükséges képzett óvodapedagógus jelenléte, a kora reggeli, és délutáni időszakban az is elég, ha a nevelő-oktató munkát segítők, mint például a dajkák, pedagógiai asszisztensek vigyáznak a gyerekekre. Ezt a lépést szintén az egyre súlyosabb szakemberhiány miatt kellett meghozni.

