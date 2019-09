A fűszereket így tartósítsuk

Fagyasztás

Az egyik legjobb és leginkább helytakarékos tartósítási mód, amelyre még a legkisebb konyhában is van lehetőség. A megtisztított, majd gondosan megszárított növényeket tegyük sütőpapírra, majd helyezzük a mélyhűtőbe egy éjszakára. Másnap tegyük át őket légmentesen záródó nejlonzacskóba, műanyag dobozba, és tegyük vissza. Ezzel a módszerrel hónapokig elállnak, és nem is fonnyadnak meg.

Szintén jó módszer, ha a növények leveleit apró csíkokra vágjuk, majd egy-egy nagy csipetnyit teszünk belőlük egy jégkockatartó rekeszeibe, és egy kevés vizet öntünk rájuk. Így fagyasszuk le őket, és ha szükségünk van fűszerre valamilyen leveshez, raguhoz, csak dobjunk bele egy kockát.

Így tartósítsuk a fűszernövényeket

Fűszervajak

Egy rész apróra vágott fűszernövényt keverjünk el két rész lágy vajjal, és fagyasszuk le. A vajat és a fűszereket egy mixerben pépesre is keverhetjük, majd zsírpapír segítségével hengert készíthetünk belőlük, és így tárolhatjuk a hűtőben. Szükség esetén csak szeletelni kell a hengerből egy-egy darabot. A fűszer mellett egy kevés fokhagymát is keverhetünk a vajba. Bazsalikom, koriander, petrezselyem és rozmaring mellé is passzol.

Fűszeres ecet

Mossuk meg a fűszernövényeket, és szárogassuk is meg őket, majd a leveleket, esetleg szárakat tegyük egy üvegbe anélkül, hogy felvágnánk őket. Tehetünk melléjük pár egész borsot és fokhagymagerezdet is. Az üveget ezután töltsük fel szobahőmérsékletű ecettel - lehet almaecet, fehérborecet, de sima háztartási ecet is -, majd zárjuk le az üveget légmentesen, és tároljuk sötét helyen. Pár nap után isteni fűszeres ecetünk lesz, amelynek íze 4-6 hét múlva még intenzívebbé válik. Ez a módszert különösen tárkony tartósítására használjuk gyakran.

Forrás: rodalesorganiclife.com