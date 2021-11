A hétfőn még sokfelé tapasztalt hidegfront reggeltől fokozatosan visszahúzódik, így megszűnik a hidegfronti hatás. A nap elején azonban még tapasztalhat kellemetlenségeket, amennyiben a fokozottan érzékenyek közé tartozik. Erre elsősorbanfejfájásformájában számítson, ezen belül is a görcsös típusú fejfájás jelentkezhet sokaknál. Vérnyomás-ingadozás, illetve enyhébb rosszullét is felléphet, ám fokozatosan csökkenő intenzitással. A panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kedden görcsös fejfájást tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Fotó: Getty Images

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy többfelé fagypont alá hűl reggelre a levegő, ezért kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élőknél nehezen indulhat a nap. Így, ha ez önre is jellemző, akkor számítson arra, hogy felerősödhetnek a végtagfájdalmai, főként akkor, ha délnyugaton, vagy az északi völgyekben él. Reggel egy kímélő, nem megerőltető tornával mérsékelheti a tüneteket. Napközben a tünetek várhatóan mindenhol fokozatosan megszűnnek, de a következő napokban ismét előjöhetnek, sőt, akár fokozódhatnak is!

A megfázás elkerülése érdekében ajánlott vastagabb kabátot választani, és rétegesen öltözni, a nyakat sállal, a fejet sapkával befedni. A nyirkos időszakokban kellemetlen lehet a hő- és a komfortérzet is, de délután a napos tájakon már kellemesebb lehet a kint tartózkodás. A szeles vidékeken csökken a légszennyezettség, de a szélvédett völgyekben most is magas lehet a szállópor koncentrációja. Különösen a légúti megbetegedésekkel élők és az asztmások élnek át nehéz időszakot, tovább fokozódhatnak a panaszaik. Köhögési inger, nehéz légzés, szemkönnyezés jelentkezhet, a kisgyerekek számára is nagyon káros ez az állapot. A babákat inkább a kora délutáni órákban vigye ki levegőztetni, és a forgalmas belvárosban ne tartózkodjon sokat a szennyezett levegőn.