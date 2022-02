Humánmeteo: migrénes lesz a vasárnap

Vasárnap egy napos szünet várható a frontok között, kissé javul az időjárás: kisüt a nap, megszűnik a csapadék. A frontmentes idő nem jelent automatikusan tünetmentes időt: többen most is rosszul lehetnek, szédülés ésalvászavarokjelentkezhetnek. A légköri változásokhoz kapcsolódóan jelentkező tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén és ízületi panaszok jelentkezhetnek

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a kettősfronti légköri változásokhoz köthetően, az arra érzékenyek most sem szabadulhatnak meg a fejfájásától. Míg szombaton délután a görcsös fájdalmak voltak jellemzőek, most ismét a migrénesek helyzete romolhat, és nem is kis mértékben. A magasban zajló változások a talajon is éreztetik hatásukat. Akik ilyen tünetet tapasztalnak, kerülje a kávé és a tejtermékek fogyasztását, próbálja nyugodt körülmények között tölteni a napot.

Sokaknálszédülésés alvászavarok jelentkezhetnek. Fotó: Getty Images

A szívbetegek fokozott terhelésnek vannak kitéve. Nekik is az átlagosnál több pihenés javasolt! Ha emésztési problémáink jelentkeznek (nagy eséllyel puffadás, illetve hasgörcs), akkor válasszunk kímélő étrendet: egyen inkább naponta többször, de kisebb adagokat, ezzel tehermentesítve az emésztőrendszerét. Estétől újra előjöhetnek az ízületi problémák is.

A mogyoró, az éger, a tiszafafélék, illetve nyugaton még a kőris pollenje található meg a levegőben, így aki ezekre érzékeny, az a séták során is kerülje el az erdős területeket, illetve inkább reggel és estefelé legyen kint a szabadban.

A közlekedésben vegyük figyelembe, hogy a front utóhatásaként még most is sokan figyelmetlenebbek. Fokozott figyelemmel közlekedjünk az utakon!