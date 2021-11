Humánmeteo: hidegfront óraátállítással kombinálva

Hétfőn még mindig 15 fokos hőmérséklet várható, de a tartósan nyirkos tájakon jelentősen csökkenhet a hőérzet. Este nyugaton már hidegfront jellegű tünetek lépnek fel. A közelgő terhelésről, a tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ingerlékenyebbek lehetünk a fronthatás és az óraátállítás miatt. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy elsősorban a nyugati tájakon migrént is tapasztalhatnak az arra hajlamosak, és országszerte ingerlékenység, türelmetlenség lehet jellemző humánmeteorológiai tünet. A téli időszámításra való átállás egyeseket még mindig megviselhet. Alvászavarok, napközben tapasztalt álmosság léphet fel, emiatt pedig csökkenhet a teljesítőképessége is. Sokan tapasztalják azt is, hogy felborult a bioritmusuk. Az időben történő elalvás, és az új időszámításhoz időzített ébredés azonban jót tehet, az étkezésben is próbáljon igazodni az egy órával eltolódott napirendhez.

Hétfő estétől nagy terhelés érkezik, a szívbetegek különösen veszélyeztetettek. Fokozódik a görcshajlam, erősfejfájásés rosszullét jelentkezhet. A nagyvárosokban megemelkedhet a légszennyezettség, elsősorban a nitrogén-oxidok és a szállópor feldúsulására lehet számítani. A forgalmas közlekedési csomópontokat érdemes elkerülni, különösen a reggeli órákban. Sétához, levegőzéshez inkább a zöldterületek javasoltak, a kisgyerekeket pedig lehetőleg egyáltalán ne vigye a szennyezett levegőjű városrészek közelébe.