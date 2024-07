Orvosometeo: nem várt augusztusig, már most támad a parlagfűpollen

Többnyire napos időre számíthatunk időszakosan megnövekvő fátyol- és gomolyfelhővel. Helyenként zápor, zivatar előfordulhat, utóbbiakhoz intenzív csapadékhullás, erős, esetleg viharos széllökés is társulhat. Zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között várható, továbbra is délkeleten lesz a legnagyobb forróság, ott néhol 40 fok sem kizárt. Késő estére 23 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Bár egy hidegfrontnak köszönhetően picit mérséklődött a forróság, továbbra is erős az UV sugárzás és tikkasztó a meleg.