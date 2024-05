Orvosmeteo: tovább nő a levegőben a pollenkoncentráció

Napos, kellemes időre számíthatunk kedden, a Kiderül előrejelzése szerint akár 26 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Fronthatások helyett inkább a pollenek okozhatnak kellemetlenséget.

Kora délelőttig a délnyugati, nyugati országrészben erősen felhős vagy borult lesz az ég, és eső, zápor is előfordul. Ezt követően ott is csökken a felhőzet, és mindenhol napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel. A déli országrészben lehet több gomoly, amelyekből délután ott záporeső is kialakulhat. Időnként megélénkül a keleties szél. A hőmérséklet délután 21 és 26, késő este 10, 19 fok között várható.

Az allergiások panaszai felerősödhetnek. Fotó: Getty Images

Napközben fronthatások nem okoznak kellemetlenséget. A levegő pollenkoncentrációja azonban emelkedik, ami miatt az allergiások tünetei felerősödhetnek. A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. A fák közül a fenyőfélék pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként elérheti a magas szintet, az eperfaféléké, a tölgyé az alacsony-közepes tartományban lesz.