Orvosmeteo: mérséklődik a meleg, erősödik a pollenterhelés

Csütörtök délelőtt a köd- és párafoltok fokozatosan feloszlanak, a déli megyékben azonban még lehetnek felhősebb körzetek. A nap további részében már sok napsütés valószínű, de nem zárható ki a záporok, zivatarok előfordulása sem – erre az ország északkeleti harmadában és az Alpokalján van a legnagyobb esély.

Mérséklődik a meleg, erősödik a pollenterhelés. Fotó: Getty Images

Az északi-északnyugati szél sok helyen élénkké válik, de időnként meg is erősödik. A legmelegebb délutáni órákban 27 és 34 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 19 és 26 fok közé hűl la levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint a zivatarok környezetében előfordulhatnak hevesebb kísérőjelenségek is – főként északkeleten. A heves zivatarokhoz 60-80, de helyenként akár 90 km/h-s, viharos széllökések, 1-2 centiméter átmérőjű jég, valamint intenzív csapadékhullás is társul. Ez utóbbi azt jelenti, hogy rövid idő alatt 10-20 milliméternyi eső eshet. Estére azonban fokozatosan lecseng majd a zivatartevékenység. Mindezek hatására a hőség tovább mérséklődik, de a Kisalföldön, valamint a délkeleti megyékben még így is 25 fok körül alakul a napi középhőmérséklet.

Csaknem 42 fokot is mértek már ezen a napon

A július 20-án valaha mért legalacsonyabb érték 3,4 Celsius-fok volt, amit 1996-ban jegyeztek fel Szécsény településen. A napi csúcsot pedig 2007 óta a Kiskunhalason mért hőmérséklet tartja, ott ugyanis 41,9 fokot mutattak a hőmérők.

Még érezteti hatását a hidegfront

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a szerda este érkezett hidegfront után még lehetnek kellemetlen tünetei a frontérzékenyeknek. Az UV-sugárzás erős lesz, időnként azonban megerősödik a szél, amely csökkentheti a hőérzetet. A pollenterhelés várhatóan erősödni, a légnyomás pedig emelkedni fog.