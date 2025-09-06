Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Orvosmeteo: hidegfront érkezik, de csak kis lehűlést hoz

Enyhébb hidegfront éri el a térséget, fejfájást és görcsös panaszokat válthat ki egyeseknél

Napsütéses, többnyire csapadékmentes időnk lesz szombaton a Kiderül előrejelzése szerint. Kora délelőttig a Dunántúlon egyre kevesebb helyen lehetnek záporok, zivatarok. Napközben napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, eleinte még viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Napközben enyhe hidegfronti hatás érvényesül a térségben, ami sokaknál válthat ki kellemetlen tüneteket. Sokakat gyötörhet miatta fejfájás és migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödnek. A parlagfű pollenkoncentrációja országosan nagyon magas, az Alföldön és a főváros környékén extrém magas koncentráció is előfordulhat, ami miatt az allergiások tünetei sem enyhülnek.

Napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, de kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Elsősorban az ország északkeleti, keleti harmadán fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás is kísérhet. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, főként az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Estére kezd veszíteni az erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Napközben enyhe hidegfronti hatás érvényesül a térségben, ami sokaknál válthat ki kellemetlen tüneteket.

