Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, bár némi fátyol- és gomolyfelhő is lesz az égen. Az ország északi-északkeleti részein nagy valószínűséggel előfordulnak záporok és zivatarok, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Kisebb eséllyel és számban ugyanakkor máshol is kialakulhatnak csapadékgócok.

Az UV-sugárzás erős lesz, a hőség miatt pedig harmadfokú figyelmeztetés van érvényben. Fotó: Getty Images

A nyugatira, északnyugatira forduló szél több helyen is megélénkülhet majd, de a zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb délutáni órákban 31 és 38 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, de az ország délkeleti részsén a 39 fok sem kizárt egy-egy helyen. Késő estére pedig 22 és 28 fok közé hűl majd le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint a napi középhőmérséklet a középső és déli megyékben általában 27, a Dél-Alföldön 29, az ország más részein pedig 25-26 fok körül alakul a napi középhőmérséklet. Leginkább a nap második felében lehetnek zivatarok, főként a Dél-Alföldön. Viharos – 60-80 km/h-s – széllökésekre, jégesőre, valamint helyenként felhőszakadásra – akár a 30 millimétert is meghaladó mennyiségű csapadékra – is készülni kell. Az északkeleti tájakon késő délutántól akár heves zivatarok is kialakulhatnak, nagyobb méretű jég és károkozó – 90 km/h-snál erősebb – szélroham kíséretében.

5,6 fokot is mértek már ezen a napon

A július 17-én a valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 5,6 Celsius-fokot 1996-ban jegyezték fel, Szécsény településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1928-as eredmény tartja, amikor 40 Celsius-fokot mutattak a hőmérők Kaposváron.

Gyenge hidegfront enyhíti este a kánikulát

Ezen a napon is erős lesz az UV-sugárzás, a hőség miatt pedig harmadfokú figyelmeztetés van érvényben. Éjszaka érkezik azonban egy gyenge hidegfront, amely pár fokkal enyhítheti a kánikulát. A pollenterhelés a hét elején várhatóan ismét felerősödik. A légnyomás nem változik.