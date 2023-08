Ehet a kismama jégkrémet? Ezt mondja a Nébih

„A fagyasztott zöldségek és gyümölcsök, illetve a jégkrémek fogyasztása minden esetben jelent némi kockázatot a kismamák számára” – írja Facebook-oldalán a Nébih. A poszt szerint a Listeria monocytogenes baktérium például akár mínusz 22 Celsius-fokon is képes túlélni, majd az étel felengedését követően gyorsan szaporodásnak indul. Egy nem megfelelően beállított vagy használt hűtőben már néhány óra alatt olyan mennyiségben elszaporodhat, hogy legyengült immunrendszerű emberekre, illetve kisgyermekekre és kismamákra nézve egyaránt egészségügyi kockázatot jelentsen.

A többi között a jégkrémek fogyasztása is hordozhat magában kockázatokat kisgyermekek és várandós nők esetében. Fotó: Getty Images

A baktérium ugyanakkor hőkezelés hatására gyorsan elpusztul. A legalább két-három percig forró vízben párolt, főzött zöldségek nem tartalmaznak fertőzést okozni képes Listeria baktériumot. Ezenkívül a kórokozó a savasabb gyümölcsökben sem tud szaporodni, így például a savanyú fagyasztott gyümölcsök, mint a meggy, többnyire ugyancsak biztonságosnak tekinthetők. A sárgadinnyében viszont fagyasztott állapotban is nagy számban fordulhat elő a baktérium.

Egyéb, szintén megbetegedést okozó mikroorganizmusok is jelen lehetnek a fagyasztott zöldségekben és gyümölcsökben. A málna és az eper súlyos hasmenést kiváltó norovírusokat tartalmazhat, de találtak már hepatitis A vírust is fagyasztott gyümölcskeverékben. A toxoplazmózisért felelős egysejtű, a Toxoplasma gondii leginkább a fertőzött talajjal érintkező, friss, mosatlan gyümölcsök közvetítésével kerülhet be a szervezetbe. Alapos hőkezelés során, illetve legalább két napig mínusz 20 fokon tárolva azonban ez elpusztul.