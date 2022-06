Tavaly Magyarországon körülbelül 270 ezer kerékpárt értékesítettek, ebből 20 ezer e-bringa volt, így a kategórián belül az elektromos kerékpárok iránt nőtt a legnagyobb mértékben az érdeklődés – mutatott rá a szervezet közleménye. A megnövekedett vásárlást az állami támogatások igénybevétele is segítette: míg tavaly 6800 e-bringát vásároltak állami támogatással, addig idén tízezer elektromos rásegítésű kerékpár, azaz pedelec is beszerezhető abból az összesen egymilliárd forintos támogatási keretből, amelyre 2022. április 14-től lehet pályázni.

Az autósoknak is előnyös

A közlemény idézi Pukler Gábort, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökét, aki elmondta: a kerékpározás elterjedése azoknak is jó, akiknek valóban a gépjármű jelenti az egyetlen megoldást, hiszen a torlódások csökkenése segíti az ő közlekedésüket is. Ezért fontos szerinte – a fő közlekedési útvonalak mentén is – folyamatosan vizsgálni az út adottságainak megfelelő, ahhoz illeszkedő, biztonságos és kényelmes kerékpársávok létrehozásának lehetőségét.

Nagyot ugrott a kerékpárral közlekedők száma itthon. Fotó: getty Images

A felmérések alapján szinte mindenki, a magyarok 80 százaléka egyetért abban, hogy a kerékpározás jelentősen hozzájárul a zöldebb, élhetőbb környezethez a szén-dioxid kibocsátás, illetve a forgalom csökkenésén keresztül. Egy friss, 2022-es, az Ipsos által végzett nemzetközi kutatás azt is kimutatta, hogy a magyarok 71 százaléka szerint a kerékpározás a legkedvezőbb közlekedési forma, nagy előnyt élvez a megítélése az autózáshoz képest, amelyet csak a válaszadók fele támogat. Sőt, a magyarok 63 százaléka úgy gondolja, a közlekedési hálózat fejlesztésekor a kerékpárt előnyben kell részesíteni az autókkal szemben.

Kiderült az is felmérésekből, hogy bár egész Európában Lengyelország után Magyarországon tudnak a legtöbben biciklizni (a magyar arány 77 százalék), mégsem kerékpároznak nagyobb arányban, mint a felmérésben részt vevő 28 ország lakosai: a magyarok 35 százaléka szokott tekerni hetente legalább egyszer.



Mint arra a Jövő Mobilitása Szövetség rámutatott, 2020-ban jelentős fordulat történt, ugyanis 15 százalékos növekedésnek indult a fővárosi kerékpárhasználat. A Magyar Kerékpárosklub 2020-as felmérése szerint a magyar felnőttek 71 százaléka szokott kerékpározni, Budapesten 2020 nyarára 6 százalékkal, 57 százalékra nőtt a kerékpározók száma. Tavaly 2,6 százalékkal tovább nőtt a biciklis forgalom a BKK öt, nyilvános adatokat szolgáltató kerékpáros forgalomszámlálója szerint. A legnépszerűbb útvonalak a budai rakpart kerékpárútja, a Kiskörút, miközben a Hungária körúton is nőtt a kerékpárosok száma.