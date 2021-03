A nők életük legnagyobb részében havonta egyszer megélik a menstruáció okozta kellemetlenségeket, amelyeket ma már - a modern segédeszközöknek hála - mindenki a saját magánügyeként kezel. Évszázadokkal, sőt évezredekkel ezelőtt azonban nem volt ilyen zökkenőmentes az a néhány nap a nők számára, akik ilyenkor nem lehettek közösségük teljes értékű tagjai sem.

A menstruáló nő csak a bajt hozza?

Évszázados hiedelmek

Tudta-e? h i r d e t é s A havibajos nőnek nem ajánlották, hogy templomba menjen, ha mégis másként cselekedett, tilos volt a Szűz Mária-oltár közelében tartózkodnia. A középkori keresztényeknek tíznapos böjtöt kellett tartaniuk, ha a tiltás ellenére menstruáló házastársukkal szexuálisan érintkeztek.

A történelem kezdetén az emberek nem ismerték a test működésének titkait, összefüggéseit, és a tudatlanságból fakadó félelmük sokféle tévhit, babona termőtalaja lett. Nem csoda hát, hogy a nők havonta jelentkező vérzését is különféle hiedelmek és rítusok vették körül.

Érdekesség Az első menstruáció több kultúrában nagy jelentőséget kap(ott): a közösség megünnepelte, sőt az ekkor látott álmoknak is különös, az egész közösségre nézve is nagy jelentősége volt.

A menstruációt általában valami rontó, boszorkányos dolognak tartották: erről árulkodik az a tény, hogy még ma is létezik olyan kultúra, ahol azt tartják, a menstruáló nő nem nyúlhat tejhez, nehogy megsavanyodjon, húshoz, nehogy elromoljon, sőt távol kell tartania magát a vemhes háziállatoktól is, nehogy vetélést okozzon.Már a középkorban komoly szövegmagyarázatok születtek arról, hogyEzekben az időkben a nőknek az elégtelen higiéniai körülmények között kellett minél ügyesebben boldogulniuk, és nem válogathattak a praktikusabbnál praktikusabb higiéniai eszközök között sem, amik segíthették volna még inkább magánüggyé tenni a piros betűs napokat. Úgy gondoskodtak hát magukról, ahogy tudtak: vászoncsíkokkal, rongyokkal, gyapotcsomóval és szivaccsal fogták fel a vért a menstruáció idején, majd a "felkötő" is fontos kiegészítő lett az 1800-as évek végétől: ezt a vászondarabot viselték ugyanis menstruáció idején, és használat után újra és újra kimosták.Ma is előfordul olyan néptörzs, ahol még napjainkban is elkülönítik a "tisztulós" asszonyt a közösség többi tagjától: ezekben a napokban egy erre a célra kialakított kunyhóban kell tartózkodnia. Egyes indián törzseknél az a szokás, hogy az első vérzés idején a lányok nem érintkezhetnek a többiekkel, édesanyjuktól kaphatnak csak élelmet, és a sátrak vagy a kunyhók sarkában a családtól gyékénnyel elrekesztve "vészelhetik át" a felnőtté érés első napjait. Érdekes a pápuák hitvilága is, mely szerint a menstruáló nő rendkívül veszélyes a fiúkra nézve: hiedelmük szerint elég,