7 különleges tény a női testről

Bármennyire is ismerik a nők a saját testüket, bizonyára vannak olyan tények, amiket még ők sem tudnak róla. Nem is beszélve a férfiakról! Cikkünkben 7 érdekességet gyűjtöttünk össze.

1. Könnyebben mozog a nyakuk

Megfigyeltük már, mennyire különbözőképpen fordulnak meg a nők és a férfiak, ha a nevükön szólítják őket? Míg a nők csak a fejüket fordítják hátra, a férfiaknak az egész felsőteste megmozdul. Ennek az az oka, hogy a nők izmai sokkal lazábbak, vagyis könnyebben, rugalmasabban mozognak. A fejcsavargatással azonban célszerű vigyázni, a Loyola Egyetem Orvosi Centrumának tanulmánya szerint ugyanis a nőknél sokkal gyakrabban alakulhat ki súlyos nyakfájás, mint a férfiaknál.

2. Érzékenyen reagálnak a zajokra alvás közben

Ez a tény egy evolúciós folyamat eredménye, a gyermekneveléshez, a gyermek gondozásához kapcsolódik: a nők azért érzékenyebbek a zajokraalvásközben, mert így könnyebben meghallják a csecsemő sírását. Jó hír, hogy ez a reflex jellemzően csak a magas hangok esetében indul be, a halk beszéd például abszolút nem zavarja a nőket. Talán ez az érzékenység az oka annak is, hogy a nők nagyobb eséllyel szenvedhetnek alvászavaroktól, mint a férfiak.

3. Racionálisabbak, mint a férfiak

Közkeletű vélekedés, hogy a férfiak észszerűbben gondolkoznak, a nők pedig az érzelmi oldalt képviselik, a kutatások azonban nem ezt igazolják. Minél vastagabb valakinek az agykérge, annál magasabb pontszámot ért el különféle intelligenciateszteken, jöttek rá a szakemberek, és mivel a nőknek vastagabb az agykérgük a férfiakénál, hiba lenne az erősebbik nem kiváltságaként hivatkozni a racionalitásra.

Érdekes tények a nőkről - nem csak nőknek. Fotó: iStock

4. Nagyon ragaszkodók

A gyengébbik nem képviselői ragaszkodók, erősen tudnak kötődni másokhoz, amit a szakemberek a szervezetükben termelődő nagyobb mennyiségű oxitocinnal magyaráznak. Az oxitocin az agyalapi mirigy hátulsó lebenyében tárolódó, a hipotalamuszból érkező hormon, amely többek között fokozza a bizalmat, csökkenti a félelmet, megszilárdítja a kapcsolatokat - például anya és gyermeke, vagy két szerelmes között -, illetve enyhíti a stresszt.

5. A nők teste még a húszas éveikben is változik

A férfi és a női agy ebben különbözik - olvassa el cikkünket!

Ha tiniként nem kíméltük magunkat, a húszas éveinkben sem késő életmódot váltani. A nők teste ugyanis még ilyenkor is változik, növekszik, alakul, következésképp látványosan és hamar reagálhat a pozitív befolyásra. Sőt, mivel a prefrontális lebeny (az agykéreg homloklebenyi része) sem ér fejlődése végső szakaszába a nők húszas éveiben, mentálisan is megéri dolgozni magunkon. A prefrontális kéreg egyébként a többi agyterület összehangolt működésének irányításáért felelős, szabályozza a többi között az indulatkezelést, az alkalmazkodóképességet, a higgadt döntéshozatalt, illetve az empátiát is.

6. Kifejezetten kreatívak

Vizsgálatok kimutatták, hogy a kreatív embereknél olyan agyi hálózatok kapcsolódnak össze, amelyek másoknál szinte biztosan nem tudnának együttműködni. A nőknél ez sokkal jellemzőbb, mint a férfiaknál, ennek értelmében kreatívabbak is. Ráadásul a gyengébbik nem képviselői ok-okozati összefüggések megtalálásában is eredményesebbnek bizonyultak, vallják a szakemberek.

7. Kétszer annyi a szőke nő, mint férfi

Kutatások szerint az európai nők kétszer nagyobb valószínűséggel születnek természetes szőke hajjal, mint a férfiak, ráadásul a szőke kislányok hajszíne nagyobb eséllyel marad szőke, míg a szőke kisfiúk haja általában bebarnul. Bár a szakemberek egyelőre még nem találtak magyarázatot arra, hogy a szőkeséget meghatározó gének miért erősebbek a nőkben, feltételezhetően evolúciós okai lehetnek a jelenségnek. A szőke nők ugyanis sikeresebbnek bizonyultak a férfiak meghódításában, míg a férfiaknál inkább a sötétebb hajszín volt a nyerő, ha a gyengébbik nem elcsábításáról volt szó.

Forrás: floridatime.org