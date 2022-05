Tényleg ismételni kell a gyermekkori oltásokat?

Több olyan gyermekkori oltás is van, amelynek az évek múlásával gyengül a hatása, és még ha biztosít is valamilyen szintű védettséget, megbetegedhetünk, ha találkozunk a kórokozóval. Jó példa erre a kanyaró. "A közelmúltban Európa több országában is komoly járványokat tapasztalhattunk, aminek oka az átoltottság csökkenése. Itthon azon emberek tekinthetők sebezhetőnek, akik csak egy oltást kaptak a kanyaró ellen, vagy korábban nem vészelték át a betegséget. Mivel az idő múlásával az oltással megszerzett védettség gyengülhet, több esetben is ismétlés szükséges" - mondta dr. Béres Zsuzsanna utazási medicinával foglalkozó orvos, oltóközpont-vezető. Hozzátette, hogy a kanyaró elleni védettséget az MMR oltás biztosítja, ami egy hármas kombináció, vagyis védelmet ad a mumpsz és rubeola ellen is. Ismételni ezt is kell, sok esetben például előfordul, hogy a védelmet csak a 10 éven belüli oltásnál tekintik megfelelőnek.

Tízévente tetanusz?

A tetanuszoltás az ellen véd, hogy a földben jelen levő Clostridium tetani spórái a szervezetbe kerülve súlyos problémát okozzanak (ez elsősorban vérzéssel járó sérüléseknél történhet meg, a betegséget elkapni senkitől nem lehet). Az ilyenkor kialakuló tünetekért nem maga a baktérium felel, hanem az általa termelt toxin, ez azonban a lényegen nem változtat: a betegség gyakran végződik halállal, pedig védőoltással mindig megelőzhető. Ez a világ több országában kötelező gyermekkori oltás. Így van ez Magyarországon is, ahol a kicsik 2, 3 és 4 hónaposan kapják meg, kombinált oltás formájában, majd ismétlés következik 18 hónapos, 6 éves és 11 éves korban. Az így megszerzett védettség 20 éves korig nyújt biztonságot kisebb sérülések esetén, illetve a kombinációban szereplő egyéb betegségekkel - a gyermekbénulással, a torokgyíkkal és a szamárköhögéssel - szemben. Ezt követően javasolt 10 évente ismételni, kombinált tetanuszoltást kérni.

Lesben áll a szamárköhögés?

A felnőttek újraoltása azért is ajánlott, mert a szamárköhögés - ami ellen a kombinált tetanuszoltás véd - csecsemőknél különösen súlyos lefolyású lehet, halállal is végződhet. A pici ugyanis még védtelen, hiszen e betegség ellen csak a 2 hónapos korban megkezdett oltássorozat ad védelmet, az immunitás kialakításához pedig idő kell. "Ha a kicsi ezt megelőzően találkozik a baktériummal, nagy baj is történhet. A kórokozót jellemzően a szülők, nagyszülők adják át neki cseppfertőzéssel, a veszélyforrás tehát a közvetlen környezet. Ehhez tudni kell, hogy a felnőttek jelentős része már nem védett a szamárköhögéssel szemben, a hosszú, elhúzódó köhögések hátterében pedig gyakran kimutatható a kórokozó" - mondta szakértőnk. A kismamák, illetve a babával találkozó felnőttek oltásával ez a veszély kizárható, hiszen ilyenkor az idősebbek enyhe tünetekkel sem tudják hordozni a kórokozót.

Felnőttkorban is hasznosak az oltások. Fotó: Getty Images

Felnőttként bárányhimlő?

A gyerekeknél a közelmúltban lett kötelező a bárányhimlő elleni oltás, de sokakat ma is veszélyeztet ez a betegség. "A kockázatot az adja, hogy ugyan a varicella klasszikus gyerekbetegség, de a felmérések azt mutatják, hogy sokan nem kapták el ebben az időszakban, így felnőttként is ki vannak téve neki. Ráadásul ilyenkor a fertőzés lassabban gyógyul, súlyos komplikációkkal is járhat. Plusz gond, hogy ugyan nagyon ritkán, de lehet a bárányhimlőnek magzatkárosító hatása is" - emelte ki Béres doktornő.

Gyerekvállalás előtt emiatt érdemes a leendő nagyszülőknél rákérdezni, hogy a betegségen átestünk-e, és ha nem, beadatni ellene az oltást. Aki biztosan volt bárányhimlős, az többször nem betegedhet meg, és nem kell újabb oltás annak sem, aki korábban a vakcina mindkét adagját megkapta. Viszont azoknál, akik eredetileg csak egy oltást kaptak (kezdetben úgy gondolták, elég annyi is, de kiderült, hogy a hosszabb távú védettséghez fontos második oltás), szükséges az ismétlés. Jó tudni azt is, hogy aki oltatlanként találkozik fertőzöttel, az 72 órán belül kapott oltással jó eséllyel ki tudja védeni a megbetegedést.

Védjük a májunkat?

Aki találkozik a hepatitisz B vírusával, az krónikus hordozóvá válik, májsejtjei idővel elpusztulnak, és májdaganata is kialakulhat. Ugyan az érintettek nagyon sokáig tünetmentesek lehetnek, de a fertőzést testváladékkal ez idő alatt is átadhatják másoknak (a vírus a szervezetbe rosszul sterilizált orvosi eszközökkel is bejuthat, de nálunk elsősorban szexuális úton terjed). "Akik 1985 után születettek, azok oltással már életre szólóan védettek az ilyen fertőzéssel szemben, nekik ismétlő oltásra sincs szükségük. Akik viszont nem védettek és szexuálisan aktívak, azoknak érdemes kialakítaniuk a védettséget a megfelelő oltási sorral" - figyelmeztetett a szakértő.

A hepatitis A más módon terjed: vírusa elsősorban rossz higiéniás viszonyok mellett kerülhet a fertőzött ember székletéből a vízbe, az ételekbe és az italokba. A kórokozó azokban az állatokban is jelen lehet, amelyek fertőzött vízben élnek, a tenger gyümölcsei emiatt veszélyt jelenthetnek. E betegség ellen életre szóló védelmet nem lehet oltással kialakítani, de mintegy 20 éveset igen.

Negyven felett HPV?

Magyarországon a 7. osztályos lányok 2014 óta kaphatnak ingyenesen HPV elleni oltást, a fiúk pedig 2020 ősze óta (hiszen a vírus a férfiaknál is okozhat rákos betegségeket), ám ez a védelem idősebb korban is javasolt. Az oltás azért hasznos, mert a humán papillomavírus nemcsak méhnyakrákot okozhat, hanem egyéb daganatokat - például szájüregieket, végbél körülieket, péniszt és szeméremtestet érintőeket - is. A vírus különböző típusaival életünkben többször is megfertőződhetünk, és ezek egy időben vagy külön-külön is jelen lehetnek szervezetünkben. Sok esetben sikeresen megbirkózunk velük - bár idősebb korban nehezebben -, de a védőoltás mindenképpen segítséget jelent. A kezelőorvos azoknak is javasolhatja az oltást, akik korábban műtéten estek át a vírus nyomán kialakult daganat miatt.

Megúszható a tüdőgyulladás?

A csecsemők 2014 óta kötelezően megkapják a pneumococcus elleni védőoltást, korszerű, 13 komponensű oltóanyaggal, de erre érdemes gondolniuk a felnőtteknek is. Ez főleg 50 éves kor felett fontos, krónikus betegeknél viszont már fiatalabb korban is. Ez azért hasznos, mert a közösségben szerzett tüdőgyulladások nagy részét ez a baktérium okozza. A betegség invazív formái is gyakoriak, itt súlyosabb a lefolyás.

A kullancs visszatér?

Gyerekként sokan kaptak oltásokat a súlyos agyvelő- és agyhártyagyulladást okozó kullancs-encephalitis vírusa ellen. Viszont ebből hiába kapta meg valaki a három alapoltást, bizonyos időszakonként emlékeztetőre is szükség van ahhoz, hogy a védettség folyamatos legyen.

Több mint influenza?

A félévesnél idősebb gyerekeknek és a felnőtteknek minden évben javasolt a szezonális influenza elleni oltás is. Itt újdonság, hogy a két és tizennyolc év közöttiek számára már olyan vakcina is elérhető, amely tű nélkül, orrcseppként adható be. "Az influenza elleni oltások a koronavírus-járvány miatt kaptak kiemelt figyelmet, ugyanis az influenza vírusa a légúti hámsejtekben szaporodik, és a fiziológiás védekezőrendszert akkor is gyengíti hosszú hetekre, ha maga az influenza nem okoz súlyos tüneteket" - emelte ki a szakértő. Ilyenkor sokkal sebezhetőbbé válhatunk az ebben az időszakban cirkuláló, egyéb légúti kórokozókkal szemben is.