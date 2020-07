Mire utal a lüktető fájdalom?

A háttérben többféle betegség is állhat, mint gyulladás, ütőértágulat (aneurizma), vagy akár daganat is. A Gesundheit.de oldal testrészenként összeszedte a legfontosabb kiváltó okokat.

Lüktetés a fülben

Hogyan beszéljünk a fájdalmainkról? Rendkívül sokat segít a szakembernek, ha a páciens pontosan körülírja, milyen jellegű, erősségű fájdalmat tapasztal. A HáziPatika.com VideóRendelőjében Dr. Embey-Isztin Dezső összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat. Nézze meg a videót!

Ütőértágulat (aneurizma)

Artériák vagy vénák rendellenessége

Érfal hosszanti repedése (disszekció)

Artéria és véna közötti rendellenes összeköttetés (arteriovenosus fistula)

Megnövekedett koponyaűri nyomás

Vérszegénység (anémia)

Daganat

Lüktető fájdalom a fogban

Lüktető fájdalom a fejben

Ha fájdalommal, levertséggel, fáradtsággal, részleges halláskárosodással és lázzal jár együtt, gyaníthatóan középfülgyulladásról van szó. Felismerni könnyű, háziorvos vagy fültükrözés segítségével egy fül-orr-gégész is gyorsan kiszúrja. Nem olyan nagy a baj, maximum egy hetes antibiotikumos kezelést fog felírni, és a fájdalom elmúlik., ami elsősorban idősebb embereknél fordul elő az érelmeszesedés miatt. A vérnek ugyanis nagyobb ellenállást kell kifejtenie, ezt lehet hallani lüktető zajként a fülben. Ezen kívül a lüktető hangot a fülben okozhatja:Ha a dobogó hang a fülben független a szívritmustól, akkor fülzúgásról (tinnitus) beszélünk. A különbség a kettő között az, hogy a tinnitus esetében nincs igazi zajforrás, mint például előző esetben a véráram., aki akár CT- vagy MRI-vizsgálatra is küldheti, hogy kiderítse a jelenség okát.Ez általában a foggyökér gyulladását jelzi, amelynek leggyakoribb oka a fogszuvasodás, ha már átütötte a fogzománcot, és a dentinnél jár. De, ami annak eltávolítását teszi szükségessé fogászati módszerekkel.Ez, mert fel kell vágni a fogínyt, aztán pedig össze kell varrni, de az így keletkezett seb is okozhat lüktető érzést, ha a fájdalomcsillapító hatása elmúlik. Ugyanakkor sose becsüljük le a lüktető fájdalmat a fogban, mert ha nem megyünk vele időben orvoshoz, akár a fogak elvesztését is eredményezheti.Ez gyakori tünet, mertAz egyszeri fejfájás általában biztonságosan kezelhető, és csökkenthető aszpirinnel, ibuprofennel vagy paracetamollal. Ha azonban havonta nyolcnál többször jelentkezik a tünet, forduljunk mindenképpen orvoshoz.