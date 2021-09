Miben tér el a migrén és a hagyományos fejfájás?

Bár semelyik fejfájás nem kellemes, afájdalomerősségében vannak különbségek - a migrénes fejfájások jóval erősebbek a "hagyományos" tenziós fejfájásnál. Egyes esetekben olyan súlyosak is lehetnek, hogy akár azonnali orvosi segítségre is szükség lehet. Abban is van különbség, hogy pontosan hol érzékeljük a fájdalmat. A migrénesfejfájásáltalában a fej valamelyik oldalán jelentkezik, míg a tenziós fejfájás általában a homloknál vagy a fej hátsó részénél kezdődik és az egész fejre kiterjedhet - írja a különbségeket összegző cikkében a Healthista.

Nem árt, ha meg tudjuk különböztetni a migrént és a hagyományos fejfájást. Fotó: Getty Images

A migrént hányás és fényérzékenység is kísérheti

Az egyik legnagyobb különbség, hogy a migrénes fejfájásokat szinte mindig egyéb tünetek is kísérik. Ilyenek a hányinger, a hányás, az emésztési problémák, az érzékenység a fényre, zajokra, szagokra és mozgásra. Emellett a migrénnek a fejfájás tulajdonképpen csak az egyik "szakasza", mivel egyes tünetek már a migrénes roham előtt 24 órával is jelentkezhetnek. Ilyenek a fokozott érzékenység és ingerlékenység, bizonyos ételek megkívánása vagy a koncentrációs zavarok. A migrénben szenvedők körülbelül 30 százalékának úgynevezett aurás migrénje van, ebben az esetben a fejfájás előtt féloldali neurológiai góctünetek alakulnak ki, amelyek legfeljebb egy órán belül elmúlnak. A góctünetek lehetnek látászavar, érzészavar, beszédzavar, izomgyengeség, egyensúlyzavar ésszédülésis.

A kiváltó okok is lehetnek különbözőek, a tenziós fejfájások esetében gyakori trigger a stressz, a rossz testtartás, a folyadékhiány vagy lehet valamilyen gyógyszerre adott reakció is. A stressz és bizonyos gyógyszerek migrénes fejfájást is kiválthatnak, de ezen felül nagyon sok egyénenként változó kiváltó ok is lehet, például bizonyos szagok, hőmérsékletváltozás, alváshiány, étkezések kimaradása, egyes ételek, illetve alkohol vagy koffein fogyasztása. A magnéziumhiány, illetve a különféle hormonális változások pedig mindkét fajta fejfájás hátterében állhatnak. Friss kutatások szerint a migrén és az emésztőrendszer állapota között is lehet kapcsolat.