Meglepő, de ezek a dolgok is okozhatnak derékfájást

Öt tévhit a derékfájásról - kattintson!

Talán nem sokaknak jutna eszébe, de a szűk, térdig érő szoknya és a magas sarkú cipő együttes hordása hosszú távon derékfájást okozhat - írja a Brightside. Ennek az az oka, hogy a szoknya korlátozhatja a csípő mozgástartományát, ami megcsavarhatja a gerincet, és hasonló dolog történik akkor is, amikor magas sarkú cipőbe bújunk - a kettő együtt pedig hatványozottan megnöveli az esélyét annak, hogy egy idő után fájni kezdjen a derekunk. Nem meglepő módon a krónikus stressz is okozhat derékfájást. Ilyenkor a szervezetben megnő a stresszhormon mennyisége, az izmok megfeszülnek, merevebb lesz a nyak, a vállak és a gerinc is. A rendszeres jóga és gerinctorna sokat segíthet ilyenkor, a jóga ráadásul nagyszerű stresszlevezető is.

Előidézhet derékfájdalmat a nem megfelelő öltözet, de akár a mosogatás is. Fotó: Getty Images

Nem mindegy, hogyan alszunk vagy mosogatunk

Az sem mindegy, hogy milyen párnán alszunk, ha nem szeretnénk, hogy fájjon a derekunk. A túl nagy, vastag és magas párnák természetellenes pozícióba rendezik a gerincünket, amitől nem csak a derekunk, hanem a nyakunk is fájhat, ráadásul az alvásuk sem lesz igazán pihentető. Aludjunk lapos párnán, vagy ha ez nem megy akkor a térdeink közé is tegyünk egyet, hogy egy kicsit tehermentesítsük a gerincoszlopot. Az sem mindegy, hogy hogyan mosogatunk - ha hosszú perceken át görnyedünk a mosogató fölött, akkor túl nagy nyomás kerülhet az alsó háti szakaszra, és az itt lévő izmok is túlságosan megfeszülhetnek. Sokat segíthet, ha mosogatás közben az egyik lábunkat egy alacsonyabb sámlira tesszük, mivel ez tehermentesíti a gerincet.

h i r d e t é s

A lépcsőzés negatív hatása

Megfájdulhat a derekunk a túl sok lépcsőzéstől is. Ha sokat lépcsőzünk, esetleg ez az edzéseinkbe is be van építve, és fáj a derekunk vagy a térdünk, érdemes lehet orvoshoz fordulni. Az sem jó, ha az ágyban olvasunk, mivel ilyenkor akármilyen pózt is veszünk fel, szinte biztos, hogy a gerincünk nincs megfelelően stabilizálva. Ez pedig szintén egyenes út a gerincfájás kialakulásához.