Kánikulai napok A hő hatására kitágulnak a véredények - emiatt a bőrön keresztül több hő távozik, így tudjuk szabályozni testhőmérsékletünket. A véredények kitágulása miatt azonban a folyadék egy része a puhább szövetekbe is átszivároghat, és ez vezethet duzzanathoz. A duzzanat pár nap alatt megszűnhet. Ám, ha a duzzadt ujjak, kezek mellett fájdalmat is érzünk, vagy nem vagyunk képesek ugyanakkora erőt kifejteni, akkor az már nem a hőmérséklet miatt van - azonnal forduljunk orvoshoz.

Túl sok só

Kopásos ízületi gyulladás (oszteoarthritisz)

Ínhüvelyproblémák

Limfoödéma (lymphoedema)

Raynaud-kór

A duzzanatokról szervezetünk só-víz aránya is tehet: ha több sós ételt fogyasztunk, szervezetünk úgy reagál rá, hogy, ez pedig sok esetben megmagyarázza virslivé dagadt ujjainkat. Az ilyen okból megjelenő duzzanatok egy napon belül elmúlnak normális esetben, bár ez attól is függ, hogy eredetileg mekkora sótöbblet volt szervezetünkben. Ha visszafogjuk a sófogyasztást és a duzzanatok mégsem múlnak el, forduljunk orvoshoz.Ha a csontok okozzák a problémát azzal, hogy megnagyobbodtak (és például emiatt nem tudjuk felhúzni a gyűrűket), arról az oszteoarthritisz tehet. Az előrehaladottabb életkorral együtt járó gyulladás oka az, hogy egyszerűen elkopnak az ízületek végén lévő védőszövetek, ezzel pedig sok esetben együtt jár a fájdalom és a merevség - vagy éppen a dagadtabb, fájdalmas virsliujjak. betegség akkor jelentkezik, ha az alkartól a tenyérig futó idegek elnyomódnak - az emiatt jelentkező duzzanat pedig. A tünetek lassan alakulnak ki és a statisztikák szerint nőknél háromszor gyakrabban fordul elő, mint férfiaknál. probléma akkor jelentkezik, amikor a vénás rendszert kiegészítő nyirokrendszer nem működik megfelelően és felszaporodik a nyiroknedv - ez okozhatja kéz- és lábujjak duzzanatát, egyes esetekben akár a karok és lábak dagadását is. Mindez jelentkezhet, ritkább esetekben pedig a nyirokrendszer veleszületett problémái miatt. Raynaud-kórról akkor beszélhetünk, amikor a hideg hőmérséklet vagy akár a stressz hatására elszűkülnek az artériák, romlik a véráramlás tempója és erőssége, ez pedig jól azonosítható rohamokat okoz: a vér kiáramlik az artériákból (elfehérednek az ujjak), majd az érgörcs enyhülése után újra megindul a véráramlás (ilyenkor lilák), majd megszűnik a fájdalom (visszanyerik eredeti színüket). A betegség a népesség 5-8 százalékát érinti, viszont az érintettek háromnegyede nő.