A bőrünk ezekről a betegségekről árulkodhat

Sárga szemfehérje

Táskás, karikás szemek

Ha túl sok sós és nátriumban gazdag ételt fogyasztunk, az vízvisszatartást idézhet elő a szervezetben, ami a szem alatti részeken is látványos lehet.

Hiperpigmentáció

Ha májfoltok és szeplők jelennek meg a bőrünkön, az nem csak a napozás miatt lehet. Ha a nyaknál, hónaljnál vagy a lágyéknál barnás-szürkés foltokat találunk, az a cukorbetegség egyik korai tünete is lehet.

Száraz bőr és körmök

A száraz bőr pajzsmirigybetegség jele is lehet

Ha folyamatosan száraz a bőrünk és a körmünk is állandóan töredezik, az pajzsmirigybetegség jele is lehet, de okozhatja bizonyos vitaminok és tápanyagok (A-vitamin, omega-3 zsírsav, cink) hiánya is a szervezetben.