Osteopenia: a csontritkulás előszobája?

Csontsűrűség-mérés A csonttömeg-méréssel végzett szűréssel már akkor fel lehet fedezni a közelgő bajt, amikor az komoly panaszokat még nem okoz, így az idejében megkezdett kezelés a súlyos panaszok kialakulásának megelőzését szolgálja.

Az osteopenia kialakulása egy tulajdonképpen természetes folyamathoz köthető, hiszen, mert a csontsejtek gyorsabban kerülnek vissza a véráramba, mint ahogyan az új sejtek képződnek. Így a csontjaink elveszítik az őket alkotó ásványi anyagokat, ezzel tömegüket is, emellett a struktúrájuk is megváltozik. A csontjaink így egyre gyengébbek lesznek, és megnő a csonttörések rizikója is (a törött csontok pedig nehezebben és lassabban gyógyulnak).