A csontritkuláson is segíthet ez a készítmény

A Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága a Richter Gedeon Nyrt.-nek ítélte a 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíjat a csontritkulás kezelésére szolgáló bioszimiláris készítmény, a Terrosa létrehozásáért.

Ugyanolyan hatékony, de olcsóbb kezelést tesz lehetővé

A világ gyógyszerpiacainak egyik leggyorsabban növekvő szegmense a biotechnológiai úton előállítható, úgynevezett biohasonló gyógyszerek piaca. A bioszimiláris készítmények az eredeti biotechnológiai gyógyszerekhez hasonló hatékonyságú és biztonságú, ugyanakkor jóval költséghatékonyabb kezelést tesznek lehetővé, csökkentve ezzel az egészségbiztosítók finanszírozási terheit és megkönnyítve a betegek hozzáférését az adott terápiához. A Richter vezetősége 2006-ban hozott stratégiai döntést arról, hogy belép erre az új, magas szellemi hozzáadott értéket képviselő területre. Mára mikrobiális fermentáció alapú (Richter-Helm Biologics, Németország), valamint emlőssejtesfehérjeexpresszió alapú fejlesztéseket lehetővé tevő üzemmel és gyártókapacitással (Debrecen) rendelkezik a vállalat.

Az idén innovációs nagydíjjal elismert, Terrosa márkanéven forgalmazott bioszimiláris teriparatid fejlesztése során több új, innovatív megoldást kellett bevezetni a siker eléréséhez. A Terrosa 2019-es piacra lépése bizonyítja a Richter 2006-os stratégiai döntésének sikerét, hiszen annak első eredményeként egy olyan terméket sikerült bevezetni, amellyel a hazai gazdaság és a hazai gyógyszeripar szempontjából is kiemelkedő árbevételt ért el a társaság, megvalósítva ezzel az ideális "invented and made in Hungary" gazdaságfejlesztési koncepciót.

Acsontritkulásvilágszerte egyre több embernek okoz problémát. Fotó: Getty Images

Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója az innovációs nagydíj elnyerése kapcsán elmondta: "Rendkívül büszkék vagyunk, hogy három év után ismét innovációs nagydíjban részesültünk, most egy olyan készítményünkkel, amely a stratégiai jelentőségű biotechnológiai üzletágunk első saját fejlesztésű bioszimiláris terméke, és amelynek hozzájárulása egyre jelentősebb az árbevételünkhöz. A Terrosa révén, amelyet 2019 augusztusában vezettük be először Európában, majd a világ több pontján, számos beteg számára bővítettük a választási lehetőségeket, megkönnyítve a terápiához történő hozzáférést" - mondta a vezérigazgató.

Az osteoporosis, vagyis csontritkulás a csontrendszer megbetegedése, amelyben a csonttömeg megfogyása, a microarchitectura károsodása és a csontminőség romlása fokozott törékenységhez vezet. A társadalmi öregedés folytán a csontritkulás napjaink egyik komoly népegészségügyi kihívása; magas prevalenciájának és a betegségre jellemző hosszú tünetmentességnek köszönhetően méltán tartják korunk néma járványának. Felimerésére legtöbb esetben már csak a szövődményt jelentő csonttörés(ek) kialakulása után kerül sor.

A Terrosa jelenleg az Európai Unión kívül a föld számos országában, köztük Svájcban, Japánban, Kanadában, Ausztráliában kerül forgalomba, közvetlenül a Richter Gedeon Nyrt. vagy partnerei által, jelentős árbevételt generálva.