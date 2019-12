Vitaminhiány miatt híztunk el?

A vitaminok nem csak abban segítenek, hogy. A megfelelő vitaminbevitel harcol a súlygyarapodás ellen is. Aszaklapban megjelent tanulmány szerint bonyolult kapcsolat van aközött, hogy milyen és mekkora mennyiségű vitamint viszünk be szervezetünkbe és aközött, hogy mekkora a súlyunk.

Napi szükséglet A-vitamin: 1/2 csomag spenót vagy 1 közepes édesburgonya

D-vitamin: 1 tojás és 90 gramm lazac és 1 pohár sovány te

E-vitamin: 1/2 marék pörkölt mandula vagy 1/2 marék pörkölt napraforgómag

Magnézium: 1/2 marék pörkölt tökmag és 60 gramm fekete csokoládé

A vitaminhiány elhízáshoz vezethet

Mi van a hiány mögött?

Eleinte csak a nadrágot érezzük szűkebbnek, aztán a blúzok is feszülnek, majd megjelennek az első úszógumik... A súlygyarapodás folyamatát érdemes még csírájában elfojtani, mert minél jobban domborodik a hasunk, annál nagyobb kockázatnak tesszük ki egész szervezetünket.

A kutatók egy 7 évig tartó, 18 ezer amerikai adatait tartalmazó táplálkozással kapcsolatos felmérés eredményeit vetették össze. Itt megállapították, hogybevitele. Emellett néhány specifikus vitaminhiánnyal kapcsolatos megállapítást is tettek. A normál súlyú felnőttekhez képest az elhízottaknak 20 százalékkel alacsonyabb volt az A-vitamin-, C-vitamin-, magnéziumszintjük. Emellett kalcium-, D-vitamin- és E-vitamin-szintjük is alacsonyabb volt a kelleténél.Az egyik magyarázat szerint, akiknek magasabb a BMI értékük , olyan élelmiszereket esznek, amiknek alacsonyabb a tápanyagtartalmuk . De a kutatók egy másik lehetséges okra is felhívják a figyelmet, miszerint az elégtelen tápanyagbevitel hozzájárulhat az elhízáshoz. Az A-vitamin szabályozza például a zsírsejtek felbontó hormonokat, tehát szerepet játszhat az egészséges testtömeg fenntartásában. Emellett ennek a vitaminnak szerepe van a leptin nevű hormon - ami felelős az éhségérzetért, és azért, hogy mennyi zsírt tárol a szervezetünk - működésében is. Vagyis, ha a szervezet nem kap elég A-vitamint, az hatással lehet a testtömegre.A kutatás kimutatta, hogy az összes vizsgált felnőtt 40 százaléka - függetlenül a súlyától, a BMI értékétől - nem visz be szervezetébe elegendő mennyiségű A-, C-, D-, E-vitamint, kalciumot, magnéziumot.A tanulmányról szóló cikk a prevention.com oldalon jelent meg.