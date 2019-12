Léteznek férfi-vitaminok

A női és a férfi szervezet vitaminigényét már évtizedekkel ezelőtt meghatározták, és azóta rendszeresen pontosítva táblázatokba foglalják, hogy mindenki számra egyszerűen kikereshető legyen, melyik létfontosságú mikrotápanyagból mennyire is van pontosan szüksége. Az elmúlt évtizedekben azonban bebizonyosodott, hogy egyes vitaminokra a férfiaknak más miatt is szükségük lehet, mint eddig gondolták. Egyre többször észlelhető az erősebb nem tagjai között, amelyek együttesen a szellemi-fizikai teljesítőképességet és a szexuális életet is érintik, negatív irányba befolyásolva őket. Ez egy ördögi kör kialakulásához vezethet, mivel a folyamatosan emelkedő stressz miatt csökken a fizikai-szellemi teljesítmény és a potencia, amely újabb stresszt eredményez. A körhintából azonban létezik kiszállás, s nem túlzottan meglepő, hogy ismét a táplálkozás nyújtja ehhez a segítő kezet.