Az A-vitamin meglepő hatása

Hideg környezetben megemelkedik az A-vitamin szintje a szervezetben, mindez pedig közvetetten hozzájárul a zsírégetés fokozódásához - állítják osztrák kutatók. Felfedezésük ígéretes lehetőséget nyújthat akár új terápiás módszerek kifejlesztéséhez is az elhízás ellen.

Amikor dr. Kiefer és kollégái genetikai módosítással blokkolták a retinolkötő fehérje működését egerek szervezetében, a rágcsálóknál egyszeriben elhalványult az A-vitamin szintjének hideg hatására történő megugrása, így pedig a fehér zsírszövetek működése sem váltott át más üzemmódba. "Mindennek következtében a zsíroxidáció és a hőtermelés terén zavar keletkezett, ezáltal az egerek többé nem voltak képesek megvédeni magukat a hidegtől" - summázta Kiefer. Ezzel szemben a megnövekedett A-vitamin-szint hatására az emberi fehér zsírsejteken egyre inkább a barna zsírsejtek jellemzői mutatkoztak meg, így emelkedett az anyagcsere-aktivitásuk, tehát az energiafelhasználásuk is.

Az emberi szervezetben, illetve általában véve az emlősökében legalább két típust különböztethetünk meg a zsírraktárak tekintetében, így beszélhetünk fehér és barna zsírszövetről. Amennyiben működése során testünk nem használja fel a táplálékkal bevitt összes kalóriát, a felesleg jellemzően a fehér zsírszövetekben tárolódik el. A barna zsírszövet funkciója viszont elsősorban a kalóriák elégetésében és a hőtermelésben rejlik. Az emberi test zsírraktárainak jellemzően több mint 90 százaléka fehér zsírszövet, főként a has, a fenék és a combok tájékán elhelyezkedve. Ha viszont a fehér zsírszövetet célzottan barnává lehetne alakítani, úgy az egy új lehetőséget jelentene a súlygyarapodás és az elhízás elleni küzdelemben.

Tisztelt Szakértő! Terhességem első szimeszterében vagyok és azt olvastam, hogy az A vitamin túladagolása veszélyes lehet a magzatra. Én elég sok sárgarépát eszem, napi 3-4 darabot nyers állapotban biztosan. Kérdésem, hogy ez okozhat e a szükségesnél több napi A vitamin bevitelt a szervezetbe? Köszönettel: Kincses Piroska

Kedves Hölgyem! Az A-vitamin zsíroldékony vitamin, más néven retinolként, retinolekvivalensként vagy retinálként is emlegetik, de gyakran halljuk hámvédő vitaminként is. Előanyagaiból - az úgynevezett provitaminokból - a szervezetben is képz...