Gyomorégés: ekkor kérjünk orvosi segítséget

Emésztési problémák: a legnagyobb tévhitek - részletek itt.

Valószínűleg a karácsonyi időszak a legtöbb embernek 2020-ban sem az önmegtartóztatásról szólt, hiszen ha már a rokonlátogatás veszélyekkel járt, illetve a kijárási korlátozás miatt estére a házunkat sem tudtuk elhagyni, legalább finom falatokkal kárpótolhattuk magunkat. Egy kiadós, megterhelő ebédet követően azonban sokakat kínozhat gyomorégés, hasfájás vagy akár hányinger is. Ideális esetben a panaszok néhány órán belül maguktól is enyhülnek, a gyomorégés, gyomorfájdalom azonban sokaknál visszatérő problémát jelent, amelyet fontos komolyan venni és kivizsgáltatni.

Mitől éghet a gyomrunk?

A gyomor és a nyelőcső közötti záróizom feladata az lenne, hogy a megrágott ételt és a folyadékot beengedje a gyomorba, visszafelé azonban elzárja az utat az emésztőrendszerünk tartalma elől. Hogyha azonban ez az izom nem működik megfelelően, a gyomorban termelődő sósav visszafolyhat és irritálhatja a nyelőcső és a szájüreg belső nyálkahártyáját, ami a jellegzetes égő érzést eredményezi. A refluxnak is hívott betegség a visszatérő gyomorégés egyik leggyakoribb kiváltó oka, amely szerencsére életmódváltással, illetve gyógyszerekkel is könnyen kezelhető. Sok esetben hasfájás, savas böfögés is társulhat a tünetekhez, sőt a feljebb jutó gyomorsav torokfájást, köhögést is kiválthat. Mivel az erősebb gyomorégés a mellkasba is kisugárzó fájdalmat okozhat, a tüneteket néha összekeverik a szívinfarktussal. Ha arra gyanakszunk, hogy a fájdalmat szívroham okozza, nem kérdés: azonnal hívjunk mentőt!

h i r d e t é s

A refluxnak is hívott betegség a visszatérő gyomorégés egyik leggyakoribb kiváltó oka. Fotó: Getty Images

Szintén gyakran okozhat visszatérő gyomorégést a hasnyálmirigy valamilyen működési zavara. Ilyenkor sok esetben fogyás is kíséri a panaszokat, hogyha tehát a tünetek mellett súlyt is veszítünk annak ellenére, hogy az addig megszokott módon étkezünk, erre a betegségre gyanakodhatunk.

Felszívódási zavarok, például laktóz-intolerancia vagy akárlisztérzékenységis gyakran járnak gyomorégéssel, valamint a gyomorfekélyről is árulkodhatnak ilyen jellegű panaszok. Hormonális hatások szintén okozhatnak gyomorégést. Nőknél például gyakran emiatt jelentkezik terhesség alatt ez a tünet, függetlenül attól, hogy gyakran ennek semmilyen szervi oka nincs.

A felsoroltak mellett bizonyos gyógyszerek (fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő készítmények) is okozhatnak gyomorégést, illetve ez a tünet gyakoribb a dohányosok és az alkoholt rendszeresen fogyasztók körében. A stresszes életvitel, az állandó szorongás szintén felerősítheti a panaszokat, a helyes életmód kialakítása ezért sok embernél hozhat gyors enyhülést.

Mikor forduljunk mindenképp orvoshoz?

A fenti példák is mutatják, hogy a gyomorégés mögött számos komoly betegség is húzódhat, amelyek kezeletlenül nagy bajt okozhatnak. A hosszú ideig tartó, kezeletlen refluxbetegség többek között a nyelőcsőrák kialakulásának a kockázatát is növelheti. Emiatt ha a panaszok rendszeresen jelentkeznek, mindenképpen javasolt egy szakember segítségét kérni. Egy alapos kivizsgálás segíthet, hogy még idejében felfedezzék az alapbetegséget, a kezelőorvos pedig a gyógyszerek mellett életmódbeli tanácsokat is adhat, amelyek segíthetnek enyhíteni a panaszokat.

Hogyha azonban csak egy kiadós ebéd terhelte le a gyomrunkat, érdemes körülnézni a gyógyszertárak kínálatában is. A gyomorégést gyorsan enyhítheti néhány olyan vény nélkül is kapható készítmény, amely a gyomorsav koncentrációját és mennyiségét egyszerre csökkenti, miközben az emésztésben fontos szerepet játszó enzimek szintje változatlan marad. A készítmények szedése mellett viszont nagyon fontos a helyes életmód kialakítása, illetve az irritációt okozó tényezők (dohányzás, alkoholfogyasztás) elhagyása, vagy minimális szintre csökkentése.