Dr. Sztancsik Ilona, a Budai Kardioközpont kardiológusa, aneszteziológus, intenzív terapeuta arról beszélt, hogy mi minden okozhat ilyen tünetet és mikor érdemes orvoshoz fordulni.

Mellkasifájdalomjobb oldalon. Mi az oka? Részletekért kattintson!

Ez valami komoly?

A mellkasi fájdalom éppúgy velejárója lehet a refluxnak, a pánikrohamnak, mint a szívinfarktusnak. Sokszor csak a kísérő tünetek alapján lehet következtetni az eredeti forrásra. Mivel az öndiagnózis ilyenkor veszélyes lehet, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, amennyiben a tünet visszatér, romlik, vagy ha más problémák is társulnak mellé. Ugyanakkor megnyugtató lehet, hogy a hetekig-hónapokig jelentkező fájdalom valószínűleg nem jelent életveszélyt. Ugyanígy csökkenti a szív eredetű kiváltó ok valószínűségét, ha a mellkasi fájdalom csak néhány másodpercig tart, ha gyógyszer, masszázs vagy egy mély levegővétel hatására elmúlik, illetve ha csak egy bizonyos pontban jelentkezik a mellkason.

Mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, ha a tünet visszatér

Mi okozhatja a vissza-visszatérő mellkasi fájdalmat?

Emésztőrendszeri problémák

Számos emésztőrendszeri probléma okozhat mellkasi vagy bordáknál jelentkező fájdalmat. Ilyen például a reflux (amely égő érzéssel jelentkezhet), azepekő(amely hirtelen, intenzív, órákig fennmaradó fájdalmat okoz) vagy akár az ebben a traktusban jelentkező fekély, amely szintén visszatérő fájdalommal jár. Ezek az esetek többnyire nem igényelnek azonnali ellátást, kivizsgálást azonban igen.

Izomfájdalom

Húzódás, sérülés vagy egy krónikus probléma is eredményezhet izomfájdalmat, amely eredőjétől függően lehet éles, tompa, koncentrálódhat egy pontra vagy ki is sugározhat. Masszírozásra jellemzően enyhül, míg éles és hirtelen belégzésnél romlik.

Pánikroham

A pánikroham nagyon ijesztő lehet, hiszen akár szívinfarktus tüneteit is produkálhatja. Sokszor a tudatos jelenlét és a mély légzés enyhítheti a tüneteket, de ha a mellkasi fájdalom nem múlik el, akkor mindenképpen ajánlatos orvoshoz fordulni.

Légúti fertőzések

A gyakori köhögéssel járó fertőzések sokszor okoznak fájdalmat a mellkasban, sőt, akár mellhártyagyulladás vagy tüdőgyulladás is kialakulhat afertőzéstalaján. Ha a betegség elmúlta után nem múlik a fájdalom, esetleg légzési nehézség is jelentkezik, feltétlenül szükséges a kivizsgálás.

Szív-érrendszeri okok

Az angina és a szívinfarktus gyakran okoz mellkasi fájdalmat, bár utóbbi néhány esetben nem ilyen tipikus tünettel jelentkezik. Az angina tulajdonképpen maga a mellkasi diszkomfort, fájdalom, amelynek oka, hogy nem jut elég vér a szívbe. Az érintettek nyomást, szorító érzést tapasztalnak, ami kisugározhat az állkapocsba. Maga az angina rizikófaktora a szívinfarktusnak, amely nagyon hasonló tünetekkel jelentkezhet. Ugyanakkor az angina a szívkoszorúér-betegség egyik tünete is lehet, amely az artériák elzáródását foglalja magában. Az esetek nagy részében a mellkasi fájdalom mellett más panaszok is megjelennek szívinfarktus során, mint a vállakba, nyakba, hátba, a bal vagy mindkét karba sugárzó fájdalom, továbbá hányinger, hidegrázás és légszomj. Ezek mindenképpen olyan figyelmeztető jelek, amelyek megléte esetén azonnal mentőt kell hívni.

Milyen vizsgálatokra lehet szükség?

"Elsődlegesen természetesen egy kardiológiai vizit ajánlott bármilyen mellkasi panasz esetén - kivéve az azonnali ellátást igénylő állapotokat. Ha azonban nem ennyire akut a dolog, a betegnek ajánlatos tájékoztatnia az első találkozáskor az orvost, hogy milyen gyógyszert szed. Ez nagyon fontos, ugyanis egyes készítmények módosíthatják a nyugalmi, de különösen a terheléses EKG-t - béta-blokkoló szedése esetén például nem is lehet elvégezni a vizsgálatot" - hangsúlyozta dr. Sztancsik Ilona. "Már az elmondott panaszok és a kórtörténet alapján is el lehet indulni valamilyen irányban, de érdemes elvégeztetni egy nagylabort, az említett nyugalmi és terheléses EKG-t és egy szívultrahangot is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ezek egyben jelentenek egy mellkasi fájdalom vizsgálati csomagot, az eredményeinek birtokában pedig megszülethet a diagnózis, illetve elindulhat a kezelés."