Valeriána: a természetes altató

A valeriána segít leküzdeni a szorongást

A valeriána (valeriana officinalis) nyugtató hatásáról már számos feljegyzés készült, nem véletlenül használják ilyen célokra évszázadok óta.

Fibromyalgiásoknak is ajánlják a valeriánát

A fybromialgiások és a krónikus kimerültségben szenvedők gyakran számolnak be elalvási nehézségekről, alvászavarokról, illetve arról, hogy szinte minden apróságra felébrednek, és képtelenek pihentetően aludni. Az ő számukra is segítséget nyújthat a valeriána. Az ilyen betegségekkel élőknél nagyon fontos, hogy javuljon az alvásuk minősége és mennyisége is, mivel a pihentetőalvásaz egyik kulcsa a szövetek és a sejtek regenerálódásának, illetve gyógyulásának.

Életünk jelentős részét alvással töltjük, nem meglepő tehát, ha komoly problémaként éljük meg, amikor nem tudjuk éjszakánként kellően kipihenni magunkat. Azalvászavaroklelki okairól az alábbi cikkünkben írtunk.

Álmatlanság ellen is bevethető a valeriána

Bárki, akinek alvászavara van vagy krónikus álmatlanságban szenved, jó, ha tesz egy próbát a valeriánával, mert a legtöbbeknél viszonylag gyorsan és nagy hatékonysággal működik.

Bipoláris zavarral küzdőknek is segíthet

Akik a bipoláris zavarral együtt járó hangulatingadozásokkal, szorongással és álmatlansággal szeretnének megküzdeni, több kutatás szerint is jó eredményeket érhetnek el valeriánával.

Izomgörcsök ellen is jó a valeriána

Mivel a valeriána nagyszerű feszültségoldó, nőgyógyászati jellegű, illetve izomgörcsök esetén is hatásos lehet. Egy nagy csészében forrázzunk le két-három evőkanálnyi szárított valeriánát, fedjük le, és hagyjuk állni legalább 45 percet. Utána szűrjük le, és fogyaszthatjuk is. Nagyobb mennyiséget is lefőzhetünk belőle, mert hűtőben tárolva három napig eláll. Naponta két-három alkalommal fogyasszuk.

Forrás: care2.com