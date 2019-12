Ennyi mindenre jó a menta

Segít megállítani a csuklást

Egy pohár mentalevéllel ízesített víz nagyon jól jöhet, ha csuklani kezdünk, és sehogy sem akar abbamaradni - azzal is próbálkozhatunk, hogy szimplán elrágcsálunk néhány mentalevelet. A mentol ugyanis segíthet ellazítani az izomgörcsöt, ami a csuklást okozza.

Egy pohár mentalevéllel ízesített víz segíthet a csukláson

Javítja az emésztést

Egy pohár mentatea ebéd vagy vacsora után nagyon jót tehet mindenkinek, akinek gondjai vannak az emésztésével. A mentol görcsoldó hatása miatt a táplálék egyszerűbben talál utat a béltraktusok között.

Serkenti a hajnövekedést

Egy 2014-ben készült tanulmány szerint a borsmentaolaj stimulálja a hajhagymákat és segít új hajszálakat növeszteni. A menta- illetve rozmaringolajat tartalmazó termékek is szépítik a tincseket és gyorsítják a hajnövekedést.

A hajhullás sokakat érintő probléma, aminek sok különböző oka lehet a vitaminhiánytól az alvászavarokig. Kutatásokkal igazolják: megfelelő táplálkozással sokat tehetünk azért, hogy megállítsuk a kellemetlen tüneteket. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashat!

Távol tarthatja a szúnyogokat

Egy ausztrál kutatás szerint a fodormenta olaja elriaszthatja a szúnyogokat és moszkítókat. Spriccelhetjük magunkat mentás vízzel, de közvetlenül a bőrünket is bedörzsölhetjük mentalevelekkel.

Serkenti a memóriát

Szakértők szerint a borsmentaolaj aromaterápiás használata felturbózza a memóriát és éberebbek is leszünk tőle. Párologtathatunk például egy tálka vizet, amiben előtte néhány percen át egy-két marék mentalevelet forraltunk - ha nem is válik be, az biztos, hogy nagyon kellemes illat lesz a lakásban.

Forrás: rodalesorganiclife.com