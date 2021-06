Telefonos játék, amely segít lefogyni

Életet menthet az ÉletMentő applikáció. Részletek itt.

Angolul a junk food gyűjtőfogalmat használjuk azokra az ételekre, amelyek valós tápértéke messze elmarad az egyébként magas kalóriatartalmuktól. Ízletesek, kívánatosak, de szervezetünk számára kevésbé hasznosak, miközben gyakran fogyasztva kikövezik azelhízásfelé vezető utat. Egy, az Exeteri Egyetem és a Cardiffi Egyetem pszichológusai által kifejlesztett applikáció különleges módon igyekszik gátat szabni az emberek junk food iránti vágyának. A játék egyáltalán nem bonyolult, lényege pedig, hogy a játékosoknak minden alkalommal koppintaniuk kell a képernyőn, valahányszor felvillan egy egészséges étel fotója, nem szabad viszont koppintani, ha egy egészségtelen fogást dob fel a rendszer. A módszer elsődleges célja, hogy automatikusan megállásra, önkontrollra késztesse az agyat a kevésbé értékes táplálékok láttán. A rendszeres játék mellett egyre inkább elmélyülő asszociáció aztán a való életben is segít nemet mondani a kísértésre.

Egy mobiljáték segíthet visszaszorítani a junk food iránti sóvárgást. Fotó: Getty Images

Mint az az Exeteri Egyetem közleményében olvasható, a brit intézmény kutatói a Helsinki Egyetem szakembereivel karöltve egy tanulmányt is készítettek a Food Trainer, avagy FoodT applikáció felhasználókra gyakorolt hatásáról. Több mint 1200 résztvevőt vontak be egy kísérletbe, akik egy hónapon keresztül legalább tíz alkalommal játszottak a játékkal. Az alkalmazás rendszeres használata ilyen rövid idő alatt is egypontos csökkenést eredményezett átlagban egy nyolcpontos skálán, ami a havi legfeljebb egyszer fogyasztott junk foodtól a napi négy vagy annál több kevésbé egészséges étkezésig terjedt. A résztvevők átlagosan mintegy fél kilogrammot adtak le a testsúlyukból a vizsgálat végére.

h i r d e t é s

"Összességében igen biztatóak az eredményeink. Az alkalmazás ingyenes, csupán négy percet igényel naponta a használata, és kutatásunkból úgy tűnik, hogy valóban hatásos" - fogalmazott Natalia Lawrence, az Exeteri Egyetem professzora, az Appetite című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője. Hozzátette, akadnak arra utaló adatok is a kísérletből, hogy az applikáció különösen azoknál hatásos, akik már eleve súlyfelesleggel küzdenek. Ezzel együtt dr. Matthias Aulbach, a Helsinki Egyetem kutatója úgy foglalt állást, hogy "a FoodT bárki számára segítség lehet, aki egészségtelen táplálkozási szokásokkal küzd, beleértve a pandémia miatti lezárások alatt kialakult rossz szokásokat is". Kitért rá, a jó eredmény érdekében fontos, hogy egyszerre csak kevés időt, de rendszeresen játsszunk a játékkal, illetve ne csak otthon, hanem többféle helyszínen is, így a berögzült asszociációk sem korlátozódnak majd egyetlen helyszínre.

A FoodT applikációról bővebb információ található az Exeteri Egyetem honlapján. Az alkalmazás letölthető Android és iOS operációs rendszerű telefonokra egyaránt.