Gabonafélék fogyókúrázóknak

A gabonafélék között teljes kiőrlésű, illetve finomított gabonaféléket különböztetünk meg. Előbbiek a mag összes részét, a csírát, a héjat és az endospermiumot is tartalmazzák, éppen ezért több rost, vitamin és ásványi anyag van bennük, mint a finomított gabonafélékben. Ezért aztán magasabb a tápértékük, és jobban is laktatnak. Akik fogyni szeretnének, értelemszerűen a teljes kiőrlésű gabonaféléket érdemes fogyasztaniuk.

A zab például ilyen - a benne található avenathramid nevű antioxidánsnak szívvédő hatása van. Sok rostot tartalmaz, ráadásul azt a fajtát, amely magába szívja a folyadékot, így a gyomorban megduzzadva hosszabb időn át teltségérzetet okoz. A barna rizs szintén helyet kaphat a fogyókúrázók tányérján. Sok benne a vitamin, az antioxidáns, a magnézium, a foszfor, a B-vitamin és a szelén is. Emellett rosttartalma is magas, zsírtartalma viszont alacsony, és viszonylag kis mennyiség is elég belőle, hogy jól lakjunk. A fekete, illetve a vörös rizs szintén jó választás, illetve alternatíva a fehér rizs helyett.

A rozs szintén magas tápértékű gabonaféle, pontosabban a teljes kiőrlésű gabonák között a legmagasabb tápértékű. Egy adagnyi belőle mindössze 100 kalóriát tartalmaz, továbbá nagy mennyiségű rostot és a napi vasszükségletünk csaknem felét is. Az árpa nemcsak azoknak hasznos, akik fogyni akarnak, hanem azoknak is, akik csökkenteni szeretnék a koleszterinszintjüket, de ha vásárolunk belőle, ügyeljünk rá, hogy mindenképpen a finomítatlan változatot vegyük meg.

A hajdina rendkívül magas fehérjetartalma miatt is igen hasznos, és sok benne a magnézium, így a vérnyomás szabályozásában is szerepet játszhat. Rostdús, és nagyon sokoldalúan felhasználható, például rizottó, fasírt is lehet belőle, a lisztjéből pedig palacsintát is süthetünk. Mellette a quinoa a másik olyan gabonaféle, amelynek nagyon magas a fehérjetartalma, sok benne B-vitamin és az omega-3 zsírsav. Ez a két gabonaféle gluténmentes, tehát cöliákiában szenvedők is nyugodtan fogyaszthatják őket. A quinoa kalóriatartalma nem mondható alacsonynak, glikémiás indexe viszont igen, így nem emeli meg túlságosan a vércukorszintet, vagyis fogyókúrázók étrendjébe is bátran beépíthető.

