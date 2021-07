Ezeket igyuk, ha fogyni szeretnénk

Egy doboz üdítőben akár 140 kalória is lehet, 39 gramm cukorral karöltve, hasznos tápanyagok nélkül - ami azt jelenti, hogy ezzel üres kalóriákat viszünk be a szervezetünkbe. A smoothie-kban és különböző koktélokban is van kalória bőven, így ezeket is érdemes száműznünk afogyókúraidején. Szerencsére azonban vannak olyan italok, amelyeket akkor is nyugodtan fogyaszthatunk, amikor éppen diétázunk. A Men's Health gyűjtéséből válogattunk.

Turmixot bátran fogyaszthatunk, de csak hozzáadott cukor nélkül. Fotó: Getty Images

Víz és szóda, akár ízesítve is

Nem meglepő módon az első ilyen ital a sima víz, amely az egyik legjobb folyadék a hidratálásra, extra kalóriák bevitele nélkül. Ha a sima víz nem esik jól, akkor keverhetünk bele aprított gyümölcsöket, ami kellemes ízt és egy kis extra vitamintartalmat is ad neki anélkül, hogy túlságosan sok plusz kalóriát vinnénk be vele a szervezetünkbe. A szódavíz szintén fogyasztható diéta alatt, és a szénsavas vízbe ízesítőként ugyancsak tehetünk gyümölcsöket. Arra azonban érdemes figyelni, hogy ne vigyük túlzásba a szénsavas italokat, mivel nagy mennyiségben károsíthatják a fogzománcot.

Kávé, tej, turmix

Bár tévhit, hogy a kávétól fogyni lehet, a koffeintartalmú ital diéta alatt is fogyasztható - lehetőleg cukor nélkül. A feketekávénak minimális a kalóriatartalma, és még akkor sem jelent túl sok extra kalóriát, ha egy kevés tejet is teszünk bele, legyen az akár növényi vagy állati eredetű. A sovány tej szintén jó választás lehet, ráadásul fehérjetartalma miatt még az éhségérzetet is segíthet csökkenteni, emellett remek kalciumforrás is. A diéta alatt különféle fehérjeturmixok is fogyaszthatóak, feltéve, hogy nem tartalmaznak hozzáadott cukrot. Különösen azoknak érdemes inni ezeket, akik a diéta mellett aktívan mozognak, sportolnak is.

Zöldség- és gyümölcslevek, teák

Szintén jó ötlet különféle zöldségleveket inni, de ezeket érdemes fele-fele arányban vízzel hígítani, mivel bizonyos zöldséglevek cukortartalma magas lehet. A gyümölcslevekkel (lehetőleg 100 százalékos, illetve frissen préselt) hasonló a helyzet, de ezeket már 4:1 arányban érdemes hígítani a magasabb cukortartalmuk miatt. A cukor nélküli teák is bátran beilleszthetők a diétás étrendbe, hidegen vagy melegen egyaránt. Ezek kalóriatartalma ugyanis igen alacsony, a gyógyteák vagy éppen a zöld tea fogyasztása viszont számos egészségügyi előnnyel is jár. A koffeintartalmú teákkal azonban érdemes mértékletesnek lenni, nehogy megzavarják az alvásunkat.