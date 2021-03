15 dolog, ami lassítja az anyagcserét

Mindenki arra vágyik, hogy anyagcseréje gyors legyen, vagy legalább normális, hogy az étekezésekkel bevitt kalóriákat megfelelő ütemben égesse el szervezete, ezáltal megelőzve azt, hogy a fel nem használt kalóriák zsírpárnák formájában rakódjanak le testünk változatos pontjain. Vannak azonban olyan tényezők, melyek lassíthatják anyagcserénket. Ezeket gyűjtötte össze a WebMD, melynek nyomán most azt is megmutatjuk, mit tehetünk, hogy ellensúlyozzok ezeket az anyagcserelassító faktorokat.

A génjeink

Azanyagcsereaz, ahogyan a test az ételt energiává alakítja. Ha a testünk lassan égeti a kalóriákat, amíg mi pihenünk vagy alszunk, ez valószínűleg a szüleinktől örököltük, tehát a génjeinkben kódolt.

Mit tehetünk? Mivel a génjeinket nem tudjuk megváltoztatni, ezért a szokásainkra kell fókuszálnunk. Az egyik legjobb módja annak, hogy felgyorsítsuk az anyagcserénket, az a testmozgás. Keressük a lehetőséget, hogy minél több aktivitást tudjunk becsempészni a hétköznapjainkba.

Nagyon fontos a rendszeres étkezés és a megfelelő kalciumbevitel. Remek kalciumforrások a tej és kalciummal dúsított reggeliző pelyhek is. Fotó: Getty Images

A hormonok

A hormonváltozások lelassíthatják testünk energiafelhasználását. Ez fáradttá tehet minket. Ilyen egészségügyi állapotok lehetnek például apajzsmirigyalul- vagy túlműködése és a diabétesz is, melyek olyan hormonális betegségek, melyek hatással vannak az anyagcserénkre. A stressz szintén olyan hormonkibocsátást provokálhat ki, ami lelassítja ezeket a folyamatokat.

Mit tehetünk? Ha bármilyen egészségügyi problémánk van, fontos, hogy kövessük az orvos által előírt terápiát. Legyen továbbá elsődleges fontosságú, hogy a stresszt még csírájában elfojtsuk.

Az alváshiány

A stabil anyagcsere egyik záloga az elegendő éjszakai pihenés. Ha éjjelenként hánykolódunk, forgolódunk, az megnehezíti a testünk számára a helyes energiafelhasználást, emiatt megnő azelhízásés a diabétesz kialakulásának esélye.

Mit tehetünk? A legtöbb felnőtt ember számára legalább napi 7-9 óraalvásszükséges. Ha jelenleg nem alszunk ennyit, akkor mindenképp próbáljuk ki egy hétig, és nézzük meg jobban érezzük-e magunkat így.

A szigorú fogyókúrák

Az, hogy hogyan fogyunk, nagyon is számít. Ha nem eszünk eleget, az anyagcserékénk lelassul. A durva diéták, főleg, amik mellé még nem kevés edzés is társul, megtanítják a testünket, hogyan boldoguljon kevesebb kalóriával. Ez pedig akár a visszájára sülhet el, mivel a testünk ragaszkodik azokhoz a kalóriákhoz, így ez sokkal nehezebbé teszi a súlyvesztést.

Mit tehetünk? Bár tovább tart, mindenképp egy reális terv szerint építsük fel fogyásunk, ne pedig egy drasztikus módszert kövessünk.

A divatos só

A tengeri só a séfek és gourmek kedvence, melyeket konyháikban meg is találhatunk. Ez azonban nem tartalmaz jódot, amire a pajzsmirigyünknek szükségünk lenne ahhoz, hogy irányítani tudja az anyagcserénket.

Mit tegyünk? Minden, amire szükségünk van, némi jódozott asztali só. Vagy annak hiányában jódban gazdag ételek fogyasztása, mint például a rák.

A kiszáradás

Ha nem viszünk be elegendő vizet a szerezetünkbe, az anyagcserénk megakadhat. Igyunk hát egy nagy pohár hideg vizet, néhány tanulmány ugyanis azt bizonyította, hogy az segít az energiaégetésben és a fogyásban is. De, ha nem is hideg vizet iszunk, akkor is segíthet a H 2 O, hiszen eltelít, így biztosan kevesebbet fogunk enni.

Mit tegyünk? Egész nap figyeljünk a kiegyensúlyozott vízfogyasztásra. Emellett fogyaszthatunk olyan ételeket is, amik természetes módon vízgazdagok, mint a görögdinnye vagy az uborka.

Ne csak koffeinmenteset igyunk

Bár a koffeinmentes kávé remek opció, ha lefekvés előtt vágyunk a kávé ízére, az viszont nem adja meg azt a löketet, amit a koffeintől kaphat az anyagcserénk "motorja". Ne feledjük azonban, hogy néhány kutatás arra világít rá, hogy a kávé képes lehet avércukorszintbefolyásolására, ezért elképzelhető, hogy diabéteszesként korlátoznunk kell a fogyasztásunkat.

Mit tehetünk? Ha nem tudjuk a koffeinfogyasztásunkat kezelni, érdemes lehet a többi pontban leírtakat bevetni, hogy segítsük az anyagcserénket.

Nincs a szervezetünkben elég kalcium

Nemcsak a csontjaink miatt van szükségünk erre az ásványi anyagra. A kalcium az anyagcseréhez is elengedhetetlen fontosságú, sokan azonban nem visznek be eleget belőle szervezetükbe.

Mit tegyünk? Szerencsére nagyon sok ízletes lehetőség közül választhatunk. A kalciumot pótolhatjuk tejből és tejtermékekből, vagy kalciummal dúsított ételekből, mint például a reggelizőpelyhek, narancslé, szója- vagy mandulatej, lazackonzerv, kelkáposztafélék vagy a tofu.

Túl magas a szobahőmérséklet

Nem mindig a legjobb ötlet magasra állítani a termosztát hőfokát a hálószobában - főképp, ha az anyagcsere szempontjából nézzük. A 23°C vagy annál magasabb szobahőmérséklet ugyanis megakadályozza a szervezetünket a barna zsírszövet termelésében, pedig az tele van olyan sejtekkel, melyek kalóriát égetnek.

Mit tehetünk? Állítsuk a termosztátot 19 fokra lefekvés előtt, ez segít a barna zsírszövetek termelődésében. Ha pedig kint hideg van, akkor tegyünk nagy sétákat, ez is ugyanazt a hatást éri el.

A gyógyszereink

Néhány gyógyszer lelassíthatja az anyagcserénket, ilyenek például az antidepresszánsok és néhány, a skizoféria kezelésére használt szer is. Más gyógyszerek, amik például a pulzust csökkentik, hasonló hatásúak lehetnek.

Mit tehetünk? Jelezzük az orvosunknak, ha úgy gondoljuk, hogy a gyógyszerünk nem a legjobb számunkra, talán tud helyette mást ajánlani. Fontos azonban, hogy soha ne hagyjuk abba önkényesen gyógyszereink szedését. Mindig konzultáljunk kezelőorvosunkkal bármilyen változtatás előtt.

Túl kevés szénhidrát

Természetesen az egészségtelen, finomított szénhidrátok elhagyása segíthet a testsúlykontrollban és a fogyásban. Testünknek azonban szüksége van szénhidrátokra az inzulintermeléshez. Ha tehát folyamatosan kevés szénhidráton élünk, úgy szervezetünkben hiány alakulhat ki ebből a fontos hormonból. Ennek hatására azonban anyagcserénk megakad és nem képes annyi kalóriát égetni, mint korábban.

Mit tegyünk? Biztosítsuk a megfelelő szénhidrátbevitelt tápanyagban gazdag zöldségekből és gabonákból, például édesburgonyából és teljes kiőrlésű lisztből. Ezek segítenek kordában tartani az anyagcserénket és megóvnak a cukor utáni sóvárgástól is.

Az éjszakai életmód

Az éjjeli utazás, az éjszakai műszak mind-mind megzavarhatják a test természetes alvás-ébrenléti ciklusát. Ezek azonban lassabb anyagcseréhez, elhízáshoz, cukorbetegséghez és egyéb egészségügyi problémák kialakulásához vezethetnek.

Mit tehetünk? Indítsuk újra testünk biológiai óráját. Ha lehet, ne éjszakai járattal utazzunk. Ha azonban nem tudjuk elkerülni az éjszakai műszakot, feltétlen beszéljünk orvosunkkal, hogy mit tehetünk egészségünk megőrzése érdekében.

Eltérő időpontokban étkezünk

Az, hogy mikor eszünk, legalább olyan fontos, mint az, hogy mit. Az étkezések kihagyása vagy a két étkezés közötti nassolás társadalmi és anyagcsere jet lag-et okoz (pont, mint amikor valalki több időzónát átutazva nem képes igazodni az érkezési állomáson lévő időhöz, mert teste még az indulási helyszín ideje szerint "ketyeg"). Azzal tehát, hogy változtatgatjuk az étkezéseink időpontját, nem kis pusztítást végezhetünk az anyagcserénkben, ami növeli a többi közt a szívbetegségek kialakulásának kockázatát is.

Mit tegyünk? Fontoljuk meg, hogy kijelölünk pontos étkezési időpontokat a család számára és ragaszkodjunk is hozzá.

Krónikus stressz

Ha stresszes helyzetben vagyunk, testünk kortizoltermelésbe kezd. Ez a hormon abban segít, hogy szervezetünk gyorsan tudjon energiát felszabadítani és felhasználni, hogy ha szükséges, akkor "üssön vagy fusson". Ha azonban a stressz tartósan fennáll, a test folyamatosan úgy ítéli meg, hogy harcolnia kell, ezért folyamatosan termeli a kortizolt. Csakhogy ennek magas szintje megakadályozza a megfelelő inzulin-felhasználást, ami viszont lassítja az anyagcserét és hozzájárul a súlygyarapodásthoz.

Mit tehetünk? Keressünk módszereket a stressz csökkentésére. Vegyün mély lélegzeteket. Csináljunk valamit, amit szeretünk. Találjuk meg, mi az, ami számunkra beválik.

Magas zsírtartalmú étrend

Ha sok zsíros ételt eszünk, mint például a szaftos burgerek, a vajas finomságok, az sosem egy egészséges ötlet. Ezek ugyanis megváltoztatják, hgoy testünk hogyan bontja le a táplálékot és a tápanyagokat. A zsíros ételek ráadásul a testünk inzulinfelhasználási képességét is befolyásolhatják, ez az úgynevezett inzulin rezisztencia (IR), ami szorosan kapcsolódik az elhízáshoz és a diabéteszhez is.

Mit tegyünk? Együnk több zöldséget és gyümölcsöt, igyunk több vizet. A babfélék, a paprika és a kagyló szintén egészséges választási opciók.