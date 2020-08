Nagy bajt jelezhet a rossz lehelet

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2019. augusztus 8. 13:08 Módosítva: 2020. augusztus 12. 10:22

Az orvosi szaknyelvben halitosisnak nevezik a kellemetlen szájszagot, aminek olyan egyszerű magyarázata is lehet, mint a nem megfelelő szájhigiénia, de előidézheti súlyosabb betegség, például a diabétesz is. Bármi legyen mögötte, mindenképpen érdemes utánajárni, mi generálja, így nemcsak magát a tünetet, hanem az okot is meg lehet szüntetni.

Kiválthatják bizonyos ételek, italok A kellemetlen szájszag legegyszerűbb és legártatlanabb oka bizonyos ételek vagy italok fogyasztása. Az ember szervezetében az emésztés már a szájüregben megkezdődik: a fogak által szétzúzott táplálék nyállal keveredik, és rágás közben olyan - például kéntartalmú - vegyületek keletkeznek, amiknek a szaga nagyon zavaró lehet. Nem véletlenül mondják, hogy randevú előtt nem ajánlott fokhagymát enni, de a különféle tejtermékek, az alkoholos italok, illetve a paprikás ételek aromáját is sokáig lehet érezni. A rossz leheletnek többféle oka is lehet. Fotó: 123rf Számít a megfelelő szájhigiénia is Ha nem fordítunk elég időt és energiát a szájüreg rendben tartására, különféle, azonnali kezelést igénylő fogászati problémák alakulhatnak ki, mint például a fogszuvasodás, a szájnyálkahártya-, a fogíny- vagy fogágygyulladás, illetve a szájpenész. Ilyenkor a baktériumok elszaporodnak, megjelennek a lepedékben, a fogkövek felszínén, a fogak közötti résekben, a szuvas fogakban, sőt, gyakran a nyelv felszínén is, és olyan mérgeket termelnek, melyek rossz szagokat bocsátanak ki. Súlyosabb okok a háttérben Sajnos sok olyan eset van, amikor a probléma mélyebben gyökerezik, és súlyosabb betegségekre utalhat a rossz szájszag. Lehet, hogy refluxra hívja fel a figyelmet, az ilyen betegeknél ugyanis, mivel a nyelőcső záróizma nem funkcionál jól, a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe, esetleg a szájüregbe is. A tüdő gyulladásos megbetegedéseihez (hörghurut, tüdőgyulladás) ugyanúgy köthető a kellemetlen lehelet, és érdemes az arc- és orrüreget is megvizsgáltatni, mert gyakran krónikus sinusitis áll a háttérben. A kellemetlen szájszag tünete lehet még a cukorbetegségnek, és máj- vagy veseproblémák is generálhatják. Mit tehetünk, hogy friss legyen a leheletünk? Tudta? Az olyan C-vitaminban gazdag gyümölcsök, mint a grapefruit, savas közeget teremtenek, így megakadályozzák a baktériumok szaporodását, a rossz szájszag kialakulását. Cikkünkben több hasznos tippet szedtünk össze arra az esetre, ha nincs nálunk fogkefe, fogkrém, de frissíteni szeretnénk leheletünket. Részletek itt! Az első és legfontosabb a megfelelő szájhigiénia fenntartása. Ennek alapfeltétele a napi kétszeri fogmosás, de elengedhetetlen a heti többszöri fogselymezés, esetleg szájvízzel való öblögetés - különösen alaposan tisztítsuk meg a nyelvünket, illetve a fogközöket, ezek azok a helyek ugyanis, ahol a baktériumok jellemzően megtelepednek. Ne feledkezzünk el a rendszeres fogászati szűrővizsgálatokon való részvételről sem, bizonyos problémákat ugyanis csak a szakorvos vesz észre, és ennek megfelelően kizárólag ő tudja megfelelően kezelni. Ha azt tapasztaljuk, hogy bár odafigyelünk a táplálkozásunkra, és a szájüregben is minden rendben van, a kellemetlen lehelet mégsem múlik, érdemes felkeresni a háziorvost, és célzott vizsgálatokkal utánajárni a problémának. Házi gyógymódok mandulakő ellen Túl sok a savam, mit egyek? Reflux étrend: ezt egye, ha ég a gyomra! Miért repedezik be a szánk széle?



