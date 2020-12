A legrosszabb ételek a fogaknak

A citrusfélék tele vannak C-vitaminnal és más fontos tápanyagokkal, de a fogaknak sajnos nem tesznek jót. A grapefruit és a citrom leve különösen savas, és idővel károsíthatja a fogzománcot, egy 2008-as kutatás ezt a kettőt találta leginkább károsnak ebből a szempontból - írja a health.com. A legkevésbé ártalmasnak a narancs leve bizonyult.

A cukorka ezért veszélyes

A cukor és a cukorkák már önmagukban sem jelentenek jót a fogaknak, és minél ragacsosabb a cukorka, annál ártalmasabb. Ráragad a fogakra, illetve a fogak közé szorul, nehéz eltávolítani, és remek táptalajt nyújt a szájüregben fejlődő káros baktériumoknak - ráadásul a cukorkák közül a savanykás ízűek még savasak is. A kemény cukrokkal sem jobb a helyzet, mivel lassan olvadnak a szájban, még több időt hagynak a szájban lévő baktériumoknak arra, hogy a segítségükkel káros savakat termeljenek. Ráadásul, ha rágjuk a kemény cukrot, még a fogzománcunkban is kárt tehetünk.

A savas ételek közül az ecetes savanyúságok sem igazán használnak a fogainknak, pontosabban a fogzománcnak. Ha napi egy alkalomnál többször fogyasztjuk ezeket, az 85 százalékkal is megnövelheti a fogzománc károsodásának veszélyét. A cukros, szénsavas üdítők fogkárosító hatása valószínűleg keveseknek meglepő hír. A szénsav túlzott fogyasztás esetén még a cukornál is rosszabbat tehet a fogaknak, így ez egy újabb jó ok arra, hogy minél inkább csökkentsük az ilyen italok fogyasztásának mennyiségét. Ugyanez vonatkozik a különféle energiaitalokra és sportitalokra is.

Vigyázzunk a teával, kávéval is

A kávéfogyasztók számára rossz hír, hogy ha valaki olyan gyakran és olyan sok kávét iszik, hogy attól elszíneződnek a fogai, annak nem csak esztétikai jellegű "károkra" kell számítania hosszú távon. Egy kutatás szerint ugyanis a fogakon lévő kávéfoltokba könnyebben "ragadnak bele" a különféle ételrészecskék és baktériumok. A magas tannintartalmú teákkal sem jobb a helyzet, egyes fekete teák még a kávénál is komolyabb elszíneződést okozhatnak.