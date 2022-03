Nem minden étolaj egyforma, és van néhány jellemző az ár mellett, amelyet érdemes figyelembe venni, amikor kiválasztjuk, hogy melyikkel főzzünk. Az olajok felhasználási módja, íze és a bennük található zsírtípusok csak néhány dolog a sok közül, amire nem árt odafigyelni. Néhányan ódzkodnak attól, hogy extra zsiradékot adjanak a főzéshez, de egy egészséges zsírokat tartalmazó étolaj javíthatja az étrendet, már amennyiben mértékkel használjuk.

Mi az a füstpont és mi köze az egészséghez?

A WebMD összeállítása szerint minden étolajnak egyedi kémiai összetétele van, így egyesek alkalmasabbak a pároláshoz, mások a sütéshez, megint mások a hőkezelés nélküli készítményekhez, például salátaöntetekhez. Főzéskor mindig tartsuk szem előtt az étolaj füstpontját, vagyis azt a hőmérséklet, amelyen az olaj füstölni kezd, és így veszélyes gőzöket és szabad gyököket termel. Általában minél finomabb az olaj, annál magasabb a füstpontja. Az olaj maga is szabad gyököket is termel, amelyek károsak lehetnek, és egészségügyi problémákat okozhatnak, különösen, ha rendszeresen főzünk túlhasznált, kiégett étolajjal.

Az étolajok királynője a szív számára is egészséges. Fotó: Getty Images

Az étolajokban lévő zsírok típusai

Az étolaj egészséges vagy egészségtelen zsírokkal rendelkezik. Egyes olajok ezeknek a zsíroknak a keverékét tartalmazzák. A telített zsírok jellemzően nem egészségesek. Leginkább a tejtermékekben, a zsíros húsokban vagy a kókusz- és pálmaolajokban találhatók. Az úgynevezett transzzsírsavak sem arról híresek, hogy feldobják egészségünket, ezek általában a feldolgozott élelmiszerekben találhatók. Kerüljük a transzzsírokat, vagy fogyasszunk belőlük takarékosan. Ellenőrizzük az élelmiszerek címkéit, hogy megtudjuk, mennyi transzzsír van a csomagolt élelmiszerekben.

Az egyszeresen telítetlen zsírok teljesen egészségesek, főként a nyers diófélékben, az olajbogyóban és az avokádóban találhatók. Az egyszeresen telítetlen zsírok megtalálhatók az extra szűz olívaolajban, a mogyoróolajban és az avokádóolajban is. Nagy testvérük a többszörösen telítetlen zsírok, amelyek magukban foglalják az omega-6 és omega-3 zsírsavakat, és szintén szuper egészségesek, különösen jót tesznek az agynak. Élelmiszerforrásaik például az olajos halak, mint a lazac és a makréla, valamint a chia magok és a diófélék.

Az étolajok típusai

A kókuszolaj manapság igen népszerű, mert az a hír járja róla, hogy betegségmegelőző tulajdonságokkal bírhat, de a vérnyomás-érzékenyek vigyázzanak, mert ez az olaj tartalmazza a legtöbb telített zsírt. Könnyű elcsábulni a nagyszerű ízvilág miatt, de a túl sok telített zsír nem tesz jót a szervezetnek. Az avokádóolajnak édes aromája van, és főleg egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaz, amelyek segíthetnek a gyulladások csökkentésében. Magas füstpontja is van, így jól használható sütéshez és pecsenyézéshez.

A hazánkban legnépszerűbb napraforgóolaj lényegében egy magas omega-6 zsírsavtartalmú finomított olaj. Jót tesz a szív egészségének, és csökkentheti a gyulladást. Főként egyszeresen telítetlen zsírokat tartalmaz, és magas a füstölési pontja. Az étolajok királynője, az extra szűz olívaolaj a legkevésbé finomított, így füstpontja a legalacsonyabb. A szív számára is egészséges. Az egyéb növényi olajok jellemzően vegyes, semleges ízűek. Gyakran szója-, pálma-, sáfrány- és repceolajok keverékei. Általában közepesen magas füstölési ponttal rendelkeznek, és meglehetősen sokoldalúan felhasználhatók.

A repceolajat a repce növényből nyerik ki. Semleges íze és magas füstpontja miatt jó választás sütéshez, pároláshoz és sütéshez, illetve margarin készítésére is használják. Nem tartalmaz annyi vérnyomáscsökkentő omega-3-at, mint az extra szűz olívaolaj, de a repceolaj az egyik legalacsonyabb telített zsírtartalommal büszkélkedhet. Ez jó választássá teheti a szív egészségének megőrzése érdekében. Emellett alfa-linolénsavat (ALA) is tartalmaz, amelyet a szervezet esszenciális zsírsavakká alakít át, így remek kiegészítője lehet a vegetáriánus étrendnek.

A mandulaolajnak jellegzetes, diós íze van, és jellemzően alacsony a telített zsírtartalma. A legújabb tanulmányok szerint a mandulában gazdag étrend segíthet a vérnyomás csökkentésében. Magas füstpontja miatt a mandulaolaj jól használható pirításhoz és barnításhoz, valamint salátákhoz is. Kulináris üzletek polcain kaphatóak a dió, a sütőtök, a pekándió és más diófélék olajai is. Ezek mindegyike egészséges zsírokat tartalmaz, amelyek jótékony hatással vannak a szív egészségére, többek között csökkentik a vérnyomást. Tudni kell, hogy ezek nem hőkezelt olajok, így főzéshez kevésbé alkalmasak, és öntetekben is mértékkel használandók.

Az étolaj tárolása

Az étolajat felbontás után nem nagyon lehet tárolni. A legjobb, ha olyan mennyiségű étolajat vásárolunk, amelyet a felbontás után egy-két hónapon belül fel tudunk használni. Hogyha három hónapnál is tovább tároltuk az olajat, ellenőrizzük, hogy megváltozott-e a szaga. Az étolajokat is tartsuk hűvös és sötét helyen, mert a hő és a fény károsíthatja őket.